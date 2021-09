Syyskuun terrori-iskuista 20 vuotta, presidentti Biden käy tapahtumapaikoilla

Yhdysvalloissa muistetaan tänään 20 vuotta sitten tehtyjä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa muistetaan tänään 20 vuotta sitten tehtyjä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja.

Terroristien kaappaamat matkustajakoneet iskeytyivät World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa sekä puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen Washingtonissa. Neljäs koneista putosi maahan Pennsylvaniassa matkustajien hyökättyä kaappareiden kimppuun.

Presidentti Joe Biden aikoo vierailla muistopäivänä kaikilla kolmella tapahtumapaikalla puolisonsa Jill Bidenin kanssa.

Biden kannusti yhdysvaltalaisia yhtenäisyyteen videolla, joka julkaistiin paikallista aikaa perjantaina eli syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuosipäivän aattona.

"Minulle se on syyskuun 11. päivän keskeinen opetus. Se on, että kaikkein haavoittuvillamme, kaikessa, mikä tekee meistä ihmisiä, taistelussa Amerikan sielusta, yhtenäisyys on suurin vahvuutemme", Biden sanoo kuuden minuutin mittaisessa viestissään.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo, että syyskuun 11. päivän terrori-iskujen tekijät epäonnistuivat länsimaisten arvojen tuhoamisessa. Pääministeri kommentoi asiaa videoviestissään.

Johnson sanoo muun muassa, etteivät jihadistit onnistuneet ajamaan kansakuntaa erilleen tai saaneet luopumaan arvoista tai elämään jatkuvassa pelossa. New Yorkissa syntynyt Johnson sanoi muun muassa myös, että syyskuun 11. päivän terrori-iskussa kuolleet 67 brittiä ovat symboli Britannian ja Yhdysvaltojen ikuisesta ystävyydestä.

Iskujen sarjassa sai surmansa noin 3 000 ihmistä, heistä ylivoimaisesti suurin osa New Yorkissa. Pian iskujen jälkeen Yhdysvallat aloittivat sotatoimet Afganistanissa, mistä viimeisetkin amerikkalaissotilaat poistuivat viime kuun lopussa.

Yhdysvaltain mukaan terroristijärjestö al-Qaidan jäsenet olivat suunnitelleet syyskuun iskut Afganistanissa maata hallitsevan Taleban-liikkeen suojeluksessa. Nyt Taleban on jälleen palannut valtaan maassa.

Yhdysvalloissa sotilaiden vetämistä pois Afganistanista oli kannatettu jo pitkään, mutta ongelmat vetäytymisen toteutuksessa ovat laskeneet Bidenin suosiota.

Guantanamon vankileirillä puolestaan odottaa yhä oikeudenkäyntiä viisi lähes 20 vuotta vangittuna olevaa henkilöä, joita syytetään osallisuudesta terrori-iskujen suunnitteluun. Al-Qaidan johtaja Osama bin Laden surmattiin Yhdysvaltain erikoisjoukkojen iskussa Pakistanissa vuonna 2011.