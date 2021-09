Viikkoja käytössä ollut koronapassi ei ole johtanut suureen asiakaskatoon Strasbourgin ravintoloissa

Koronapassien tarkastaminen on solahtanut osaksi tarjoilijoiden tehtäviä. Monessa paikassa tarjoilijat pyytävät näyttämään koronapassia heti tervehtimisen jälkeen.

LEHTIKUVA / Heta Hassinen

Ravintolaan tulevat eivät ole juurikaan protestoineet koronapassin näyttämistä vastaan, sanoo tarjoilija Josselin Pecqueux.

Koronapassien tarkastaminen ravintolaan tulevilta asiakkailta on sujunut päällisin puolin hyvin, kertoo strasbourgilaisen panimoravintolan tarjoilija Josselin Pecqueux.

"Jos se on keino pitää ovet auki ja estää se, ettemme joudu olemaan vain kotona, niin mielestäni koronapassin käyttäminen on hyväksyttävää, Pecqueux pohtii odotellessaan lounasajan alkamista ja asiakkaiden saapumista."

Ranska on vaatinut koronapassia muun muassa kahviloissa ja ravintoloissa asioimiseen reilun kuukauden verran. Käytännössä koronapassi tarkoittaa qr-koodia, jonka asiakas voi näyttää puhelimen ruudulta tai paperille tulostettuna.

Koronapassien tarkastaminen on solahtanut osaksi tarjoilijoiden tehtäviä. Monessa paikassa tarjoilijat pyytävät näyttämään koronapassia heti tervehtimisen jälkeen.

Ongelmana Pecqueux näkee sen, ettei kaikilla ravintoloilla ole kuitenkaan yhtenäisiä käytäntöjä passin tarkastamisessa.

"On ravintoloita, jotka antavat ihmisten istua alas ennen passin tarkastusta ja sitten toisia, kuten meidän paikkamme, jossa tarkastamme passin ennen pääsyä pöytään. Se on välillä monimutkaista."

Pecqueux kertoo, että ravintolaan tulevat ihmiset eivät ole juurikaan protestoineet koronapassin näyttämistä vastaan.

"Ongelmia aiheuttaa vain hyvin pieni vähemmistö. Suurin osa näyttää passinsa ilman vastalauseita."

Toisessa strasbourgilaisessa ravintolassa työskentelevä Roselyne Buckel kertoo niin ikään, ettei koronapassista ole koitunut suuria huolia.

"Lukuun ottamatta sitä, että passin tarkastaminen vie toki aikaa", Buckel toteaa.

Buckelin mukaan asiakkaat näyttävät passin kuitenkin mielellään ilman protesteja.

Hän arvioi, että koronapassivaatimus ei ole johtanut asiakaskatoon. Pizzaa muistuttavia tarte flambee -annoksia tarjoava ravintola on lähellä vilkasta aukiota, joten tulijoita riittää.

"Kaikesta huolimatta on jopa paljon turisteja liikkeellä", Buckel sanoo.

Strasbourgin keskustan ravintoloissa vieraillessa huomaa kuitenkin nopeasti, että käytännöt koronapassin tarkastamiseen ovat kirjavia.

Osassa ravintoloita sisäänkäynnin eteen on pystytetty jykevät ukaasit siitä, kuinka koronapassi on näytettävä henkilökunnalle ennen kuin pöytään on edes asiaa. Toisissa paikoissa taas vaatimuksia hädin tuskin huomaa tai tarjoilijat eivät erikseen pyydä näkemään todistusta.

Tarkastusinto saattaa vaihdella yhdessä ravintolassa saman illan aikanakin. Esimerkiksi neljän hengen illallisseurueesta tarjoilijat katsoivat tarkkaan kolmen koronapassit, mutta viimeisenä paikalle saapuneen koronapassi ei enää kiinnostanutkaan henkilökuntaa.

Ranskalaismediassa on viime viikkoina kerrottu erilaista tapauksista, joissa koronapassilla on onnistuttu huijaamaan vaatimusten kiertämiseksi.

Esimerkiksi France 3 -kanava kertoi Luoteis-Ranskan Rouenissä asuvasta opiskelijasta, joka halusi lähteä viettämään ravintolailtaa ja käytti siihen sisarensa koronapassia jäämättä asiasta kiinni.

Jos huijauksesta jää kiinni, voi seurauksena olla sakkoja tai toistuvissa tapauksissa jopa vankeutta.

Koronapassin käyttäminen ei edellytä rokotuksen ottamista. Ovet ravintoloihin, baareihin, elokuvateattereihin ja muihin vapaa-ajan rientoihin avautuvat myös tuoreen negatiivisen testituloksen saaneille sekä koronaviruksen aiheuttamasta taudista toipuneille.

Strasbourgin katukuvassa testipaikkoja näkyy tiheään. Monen apteekin yhteyteen on pystytetty pieni testikoju kadulle, jossa halukkaat pääsevät käymään pikatestissä ilman ajanvarausta.

Vaikka rokotusvaatimusta ei ole, Ranskassa on nähty viikoittaisia mielenosoituksia koronapassia vastaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan protestit keräsivät lauantaina ainakin 80 000 ihmistä eri puolilla maata.

Mielenosoittajien määrä on ollut laskussa. Viikkoa aiemmin protesteihin osallistui yli 120 000 ihmistä eri kaupungeissa ja elokuun alussa heitä oli jopa 237 000.

Samaan aikaan rokotukset ovat kuitenkin edenneet vauhdilla 67 miljoonan asukkaan Ranskassa, kertoo AFP. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan 50 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta.

Macron väläytti kuluneella viikolla, että joitain rajoituksia voitaisiin purkaa alueilla, joissa viruksen leviäminen on laantunut, mutta hän ei antanut tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua.