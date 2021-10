Tutkinta: Ranskan katolisessa kirkossa on 1950-luvulta eteenpäin ollut tuhansia pedofiileja

Eräs komission jäsen on kutsunut raporttia "räjähdykseksi", ja vastaavaa ilmaisua on käyttänyt myös uhreja edustava järjestö.

Jean-Marc Sauven mukaan komission tutkinnassa tuli ilmi 2 900–3 200 pedofiilipappia tai muuta kirkon jäsentä. Hän painottaa, että kyse on minimiarviosta. LEHTIKUVA/AFP

Ranskan katolisessa kirkossa on 1950-luvulta eteenpäin ollut tuhansia pedofiileja, kertoo kirkon skandaalia tutkivan komission puheenjohtaja uutistoimisto AFP:lle. Komission on tarkoitus julkaista asiaa käsittelevä loppuraporttinsa tiistaina.

Sauve painottaa, että kyse on minimiarviosta.

Komissio perustettiin vuonna 2018 ranskalaispiispojen pyynnöstä useiden julkisuuteen nousseiden pedofiliatapausten jälkimainingeissa.

Kirkko avasi kesäkuussa vuonna 2019 puhelinpalvelun, johon hyväksikäytön uhrit tai hyväksikäyttöä nähneet voivat soittaa havaintonsa. Jo ensimmäisinä kuukausina yhteydenottoja tuli tuhansia.

Tutkintaa on tehty ja kaksi ja puoli vuotta, ja siinä on hyödynnetty kirkon, tuomioistuinten ja poliisin arkistoja sekä todistajien haastatteluja.

Uhreja edustavat järjestöt ovat kiitelleet kirkkoa läpinäkyvyydestä. Katolinen kirkko on saanut pitkään kritiikkiä hyväksikäyttötapausten peittelystä.

Sauve kertoo, että noin 2 500-sivuisen raportin tavoitteena on ollut selvittää sekä tekijöiden että uhrien lukumäärä. Lisäksi raportti tarkastelee kirkon sisäisiä institutionaalisia ja kulttuurisia mekanismeja, jotka ovat sallineet pedofiilien jäädä osaksi kirkkoa.

Luvassa on myös 45 parannusehdotusta.

Komissioon kuuluu yli 20 lakiasiantuntijaa, lääkäriä, historioitsijaa, sosiologia ja teologia.

Raportti toimitetaan piispainkokoukselle, ja se julkaistaan tiistaina lehdistötilaisuudessa. Mukaan on kutsuttu uhreja edustavien järjestöjen edustajia.

Eräs komission jäsen on kutsunut raporttia "räjähdykseksi", ja vastaavaa ilmaisua on käyttänyt myös uhreja edustava järjestö. Kirkko on varoittanut pappeja ja seurakuntia, että raportin julkaisu tulee olemaan "ankara ja vakava hetki".

Sauve on aiemmin huomauttanut, että epäiltyjen pedofiliatapausten tutkinnat ovat olleet puutteellisia.