Brittimedia: Kansanedustaja kuoli puukotuksessa omassa vaalipiirissään

Puukotus tapahtui metodistikirkossa, 25-vuotias mies on pidätetty murhasta epäiltynä.

Mediatietojen mukaan David Amess oli tapaamassa ihmisiä omassa vaalipiirissään Leigh-on-Seassa Kaakkois-Englannissa. LEHTIKUVA/AFP/Britannian parlamentti

Britanniassa konservatiivikansanedustaja David Amess on kuollut tultuaan puukotetuksi, kertovat esimerkiksi Sky News ja BBC. Mediatietojen mukaan Amess oli tapaamassa ihmisiä omassa vaalipiirissään Leigh-on-Seassa, kun puukotus tapahtui. Myös paikalla ollut paikallispoliitikko on vahvistanut, että uhri on Amess.

Essexin poliisi ei ole nimennyt uhria, mutta on vahvistanut puukotuksen uhriksi joutuneen ihmisen kuolleen tapahtumapaikalla. Poliisin lausunnossa kerrotaan, että 25-vuotias mies on pidätetty murhasta epäiltynä eikä ketään etsitä.

Monien muiden kansanedustajien tavoin Amess tapasi vaalipiirinsä väkeä säännöllisesti järjestetyissä tapahtumissa. Tällä kertaa tapaaminen järjestettiin Belfairsin metodistikirkossa. Amess mainosti tämän viikon tapahtumaa myös Twitter-tilillään.

Pääministeri, niin ikään konservatiivi Boris Johnson ei ole vielä kommentoinut tapahtunutta.

69-vuotias Amess on verkkosivunsa mukaan ollut kansanedustaja vuodesta 1983, ensin Basildonista ja vuodesta alkaen Southendin läntisestä vaalipiiristä. Hänet tunnetaan abortin vastustajana ja eläinten oikeuksien puolustajana.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansanedustaja kohtaa vakavaa väkivaltaa. Kesäkuussa 2016 äärioikeistolainen mies murhasi työväenpuolueen kansanedustajan Jo Coxin viikkoa ennen kansanäänestystä Britannian EU-erosta. Coxin muistolle perustettu säätiö tviittasi iskun jälkeen olevansa kauhuissaan Amessiin kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Työväenpuolueen kansanedustajaa Stephen Timmsiä puukotettiin useita kertoja tapahtumassa vuonna 2010. Hän toipui hengenvaarallisista vammoistaan ja toimii edelleen kansanedustajana.

Vuonna 2000 liberaalidemokraattien Nigel Jones loukkaantui ja hänen avustajansa kuoli, kun miekalla aseistautunut mies hyökkäsi vaalipiiritapaamiseen Cheltenhamissa läntisessä Englannissa.