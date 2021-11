Tsekkitutkimus: Nurmikatto 40 sentin maakerroksella pidättää sateen täysin

Jouko Kyytsönen

Brnon Avoimessa puutarhassa opetetaan tulvan vaikutuksia säädeltävän puron avulla. Edessä näkyy nurmipeitteistä kattoa.

Kaupungeissa rakennusten päälle kasattu neljänkymmenen sentin kerros sopivaa maata ja sen päällä kasvava nurmi pystyvät pidättämään ja haihduttamaan koko vuotuisen sademäärän sen sijaan, että vesi valuisi ränneistä tai asvalttia pitkin viemäreihin.

Tällaiseen tulokseen on päädytty Tsekissä Brnossa Avoimessa puutarhassa, jossa Mendelin yliopiston maatalouden laitos tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia Tsekkiin ja esimerkiksi vihreän peitteellisen maanpinnan ja kaupunkimaisen katetun maanpinnan eroja.

Nurmikattoa ja passiivienergiataloa esitellyt Martin Cech kertoo, että katon paino on noin 400 kiloa neliömetriä kohti. Maalaji on tavallista maata selvästi kevyempää eli sen paino on tuhat kiloa kuutiolta kun normaali kivennäismaa painaa 1 800 kiloa kuutiolta. Rakennusten rakenteista täytyy kuitenkin tehdä normaalia vahvempia nurmikaton vuoksi.

Maakerroksen alla on veden tunkeutumista katon sisälle estävä matto.

Katto pidättää ja haihduttaa koko alueen vuotuisen sademäärän verran eli 500 milliä vuodessa.

Nurmipinta estää myös katon lämpenemistä, lämpötilaero esimerkiksi tumman bitumin ja nurmen välillä voi olla useita kymmeniä asteita. Kaupungeissa on kesällä usein erittäin kuuma.

Yliopiston ja Avoimen puutarhan omistavan säätiön tavoite on saada tietoa jaettua sekä kaupungin rakentamisesta vastaaville että asukkaille nurmikaton hyödyistä.

Alueella on maalämmöllä toimiva passiivienergiatalo, joka oli valmistuessaan vuonna 2013 Tsekin suurin. Talo on puurakenteinen ja siinä on 40 sentin paksuinen puukuitueriste sekä hengittävä ohut muovipintakerros sekä ulkoseinässä lehtikuusiristikko.

Ikkunoiden ulkopuolella on kaihtimet estämässä taloa kuumentumasta liikaa.

Maalämpökaivot ovat 130 metrin syvyisiä ja niitä on kahdeksan kappaletta. Lämpö varastoidaan talvisin rakennuksen betonikattoon, jossa on vesikiertoputket.

Cehchin mukaan lämpö siirtyy katolta hyvin myös alaspäin huoneilmassa, talon kuusi metriä korkeassa neuvotteluhuoneessa lämpötilaero alhaalla ja ylhäällä on vain yksi aste.

Maalämpö toimii kesäisin myös viilentävästi.

Rakennuksessa on ilmanvaihtokone, jossa on sekä kiinteä että pyörivä kennosto lämmön talteenottoa varten.

Talon energiankulutus on 20 000 kilowattituntia vuodessa, kuutioita on 11 000.

Avoimen puutarhan yhteydessä on myös koululaisten opetusta varten rakennettu säädettävä puro, jolla pystytään esittämään tulvien ja joen perkaamisen vaikutusta veden kulkuun ja miten tulvimista voidaan rajoittaa.

Passiivienergiatalon puukuitueristeseinät ovat 40 senttiä paksut.