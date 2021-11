Suomeen saapunut parikymmentä turvapaikanhakijaa Valko-Venäjän kautta, kertoo Migri

Emmi Korhonen

Valko-Venäjän kautta tulleet turvapaikanhakijat ovat pääosin saapuneet Suomeen Viron kautta, kerrotaan Migristä.

Suomeen on tullut tänä vuonna noin 20 turvapaikanhakijaa, jotka näyttäisivät saapuneen Valko-Venäjän kautta, kerrotaan Maahanmuuttovirastosta (Migri).

Tulosalueen johtaja Kimmo Lehto Migrin vastaanottoyksiköstä kertoo STT:lle, että pääosa näistä paristakymmenestä ihmisestä on saapunut Suomeen Baltian maiden eli käytännössä Viron kautta.

Lisäksi yksittäisiä Valko-Venäjän kautta saapuneita turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen muita reittejä, kuten lentokoneella tai Ruotsin kautta laivalla. Heidän kansalaisuuksistaan Lehdolla ei ole tarkempaa tietoa.

Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin yhteydessä on Lehdon mukaan saatu puhuttamalla tai asiakirjoista tietoja, joista voidaan päätellä, että he ovat todennäköisesti tulleet Valko-Venäjältä.

Saksalaislehti Welt kertoi torstaina, että Saksa ja Suomi olisivat Puolan rajalla olevien ihmisten pääkohteita. Lehden mukaan EU-komissio on arvioinut näin luottamuksellisessa asiakirjassaan.

Migrin Lehdon tiedossa ei ole, mihin asiakirjaan Welt uutisessaan viittaa. Hänen mukaansa asiaan on siltä osin vaikea ottaa kantaa.

Lehto kuitenkin nostaa esiin, että Valko-Venäjältä Puolaan, Liettuaan ja Latviaan tulleista ihmisistä eniten on ollut irakilaisia.

"Vastaavasti kun katsotaan, mikä on Suomessa suurin hakijaryhmä, se on irakilaiset. Eli tässä on varmaankin jonkinlainen linkitys tai muu olemassa", Lehto sanoo.

Hänen mukaansa Migrillä on myös tiedossa, että Liettuassa jotkut turvapaikanhakijat ovat sanoneet, että he haluaisivat Suomeen.

"Onpa siellä ollut jopa sellainen, joka on vuonna 2015 turvapaikanhakija-aallon aikana ollut täällä, mutta on sitten palannut Irakiin."

Lehto huomauttaa, että ihmisiä on päässyt viranomaisten havaitsematta Puolan läpi Saksaan, koska Saksassa on enemmän Valko-Venäjältä saapuneita kuin Puolassa, Liettuassa ja Latviassa on todettu rajanylittäjiä.

Jos Puolan ja Valko-Venäjän rajalla sekä Saksan ja Puolan rajalla tehtäisiin vielä nykyistä tehokkaampaa rajavalvontaa tai ulkomaalaisvalvontaa, se voisi Lehdon mukaan johtaa siihen, että Valko-Venäjältä saapuvien ihmisten reitti suuntautuisi ainakin osittain muualle.

Lehdon mukaan Suomen viranomaisilla on kuitenkin hyvät tiedot Baltian maiden toiminnasta, eikä hän usko satojen tai tuhansien ihmisten siirtymiseen kohti Suomea.

"Puhutaan todennäköisesti aika lailla pienemmistä määristä."