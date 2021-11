Bulgariassa ainakin 45 ihmistä on kuollut bussiturmassa, matkustajien joukossa myös lapsia

Onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä. LEHTIKUVA/AFP

Bulgariassa ainakin 45 ihmistä on kuollut viime yönä tapahtuneessa bussiturmassa, kerrotaan maan sisäministeriöstä. Onnettomuuden syy on vielä epäselvä, mutta viranomaisten tämänhetkisen käsityksen mukaan bussissa syttyi tulipalo, minkä jälkeen se törmäsi suojakaiteeseen.

Mediatietojen mukaan bussi oli matkalla Turkin Istanbulista Pohjois-Makedonian pääkaupunkiin Skopjeen.

Bulgarian poliisijohtaja Stanimir Stanev kertoo bulgarialaiselle televisiokanava bTV:lle, että bussissa oli yhteensä 52 ihmistä, joista 12 oli alaikäisiä. Muita ajoneuvoja ei ollut osallisina onnettomuudessa.

Sisäministeriön virkamies Nikolai Nikolov kertoi Bulgarian yleisradioyhtiö BNT:lle seitsemän matkustajan selvinneen tilanteesta, mutta saaneen vakavia palovammoja. Heidät on toimitettu sairaalahoitoon Bulgarian pääkaupunkiin Sofiaan.

Onnettomuus tapahtui valtatiellä lähellä Bosnekin kylää noin 40 kilometriä Sofiasta etelään.

Pohjois-Makedonian pääministeri Zoran Zaev sanoi aiemmin Nova TV:n haastattelussa uskovansa uhrien olleen pohjoismakedonialaisia, sillä bussi oli rekisteröity Pohjois-Makedoniaan. Bulgarian poliisin Stanev kuitenkin kertoo, että alustavien tietojen perusteella vain kaksi kuljettajaa olivat pohjoismakedonialaisia ja 50 matkustajaa albanialaisia.

Bulgarialaisministereitä on vieraillut onnettomuuspaikalla tänään aamulla, ja paikallisten medioiden mukaan myös Pohjois-Makedonian ja Albanian pääministerit ovat matkalla paikan päälle. Bulgarian sisäministeri Boiko Rashkov kertoi toimittajille, ettei hän ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa.

– Kukaan ei voi sanoa varmaksi, kuinka monta heitä (uhreja) on ja ketä he olivat. Ruumiit ovat pahasti palaneita, ja ne on tunnistettava yksi kerrallaan, hän sanoi.

Bulgariassa on tapahtunut useita bussionnettomuuksia, joissa ihmisiä on kuollut. 17 bulgarialaisturistia kuoli vuonna 2018, kun heitä kuljettanut bussi ajautui liirtoon märällä tiellä ja kaatui kumoon.

Virallisten tilastojen mukaan vuonna 2019 tieliikenneonnettomuuksissa kuoli noin 630 ihmistä, ja viime vuonna luku oli yli 460. Bulgariassa on alle seitsemän miljoonaa asukasta.