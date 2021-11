Verkkouutiset: Tonneittain kuolleita kaloja ja äyriäisiä ajautui rantaan Espanjassa – ympäristökatastrofin syynä paikallinen sikateollisuus

Lehden mukaan laguunia ympäröivien tilojen vesieristys on lähes olematonta ja sikaloiden kyky käsitellä tuotannon jätteitä on puutteellinen.

Sanne Katainen

Arkistokuvan siat ovat suomalaisia, eivätkä liity Espanjan ympäristökatastrofiin.

Verkkouutiset kertoo Espanjan Mar Menorissa tapahtuneen merenelävien joukkokuoleman syyksi paikallisen sikateollisuuden.

Murcian itsehallintoalueella Kaakkois-Espanjassa sijaitseva Mar Menor on Euroopan suurin suolaisen veden laguuni.

Viime elokuussa laguunista nostettiin viikon aikana noin 4,5 tonnia kuolleita kaloja ja äyriäisiä. Kyseessä on lehden mukaan Espanjan lähihistorian pahin ympäristökatastrofi.

Verkkouutisten mukaan vuonna 2020 Murcian alueella kasvatettiin 2,1 miljoonaa sikaa. Laguunin ympäristössä sijaitsee noin 450 sikalaa. Euroopan komissio varoitti jo vuonna 2018 nitraattien vaikutuksesta Mar Menoriin.

Sikaloiden kyky käsitellä tuotannon jätteet on lehden mukaan puutteellista. Tilojen vesitiiviyden kerrotaan olevan lähes olematonta, ja jätevedet valuvat suoraan maahan. Verkkouutisten mukaan jätteitä oli myös säilötty maakuopissa.

Verkkouutiset kertoo, että Espanjassa teurastettiin vuonna 2020 ennätykselliset 56,4 miljoonaa sikaa. Se on noin neljännes koko EU:n sikatuotannosta. Kiinan ASF-epidemian myötä espanjalaisen sianlihan vienti Kiinaan kasvoi 111 prosenttia. Kiina on lehden mukaan Espanjan sikatalouden ensisijainen markkina-alue.

Verkkouutisten haastattelema oikeustieteen tohtori ja ympäristölakimies Eduardo Salazar Ortuño kertoo, että alueen viranomaiset ovat saattaneet olla osasyyllisiä Mar Menorin katastrofiin.

"Rikokset, jotka on saatettu tehdä Mar Menoriin liittyen, ovat ekologisia rikoksia, jotka ovat vakavasti vahingoittaneet Mar Menorin vesistöä, kasvistoa ja eläimistöä, mikä on suojeltu luonnonalue kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen lainsäädännön ansiosta. Viranomaiset ja virkamiehet ovat saattaneet syyllistyä myös rikoksiin, kun he ovat hyväksyneet näitä vuotoja useiden vuosien ajan", hän kertoo lehdelle.

"Murcian aluehallinto on sallinut ja hyväksynyt sellaisten maatalous- ja karjankasvatustoimintojen olemassaolon, jotka lisäävät nitraattipäästöjä laguuniin. Vastuu voi olla rikollista tai hallinnollista. Sikatilojen ja tilojen omistajien vastuu voi olla rikollinen tai hallinnollinen, koska he ovat aiheuttaneet pilaantumista käytännöillään", Ortuño jatkaa.

