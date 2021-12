Omikronmuunnos levinnyt 38 maahan, muunnokseen liittyviä kuolemia ei toistaiseksi WHO:n tiedossa – Norjassa lukuisia epäilyjä työpaikan pikkujouluista

WHO: kestää useita viikkoja selvittää, kuinka tartuttava omikronmuunnos on ja kuinka rokotteet, testit ja hoitokeinot toimivat sen kohdalla.

LEHTIKUVA / AFP

Sydneyssä kolmella koululaisella todettiin uuden koronavirusmuunnoksen aiheuttama tartunta.

Koronaviruksen omikronmuunnosta on tähän mennessä löydetty 38 maasta, kertoo maailman terveysjärjestö WHO.

Muunnos on nyt levinnyt kaikille kuudelle WHO:n alueelle.

Toistaiseksi järjestön tiedossa ei ole uuteen muunnokseen liittyviä kuolemantapauksia.

WHO on sanonut, että kestää useita viikkoja selvittää, kuinka tartuttava omikronmuunnos on ja kuinka rokotteet, testit ja hoitokeinot toimivat sen kohdalla.

"Meidän on nyt luotettava tieteeseen ja oltava kärsivällisiä eikä pelokkaita", sanoi WHO:n hätätilatoiminnan johtaja Michael Ryan perjantaina.

WHO:n teknisen johtajan Maria Van Kerkhoven mukaan on joitain viitteitä siitä, että omikron tarttuisi herkemmin, mutta selkeän kuvan muodostamiseen vaaditaan vielä useampi päivä.



Australiassa on todettu ensimmäiset maan sisällä tapahtuneet omikronmuunnostartunnat. Sydneyssä kolmella koululaisella todettiin uuden koronavirusmuunnoksen aiheuttama tartunta. Terveysviranomaisten mukaan koulussa on lisäksi kymmenen epäiltyä omikrontapausta, joita selvitetään parhaillaan.

Sydneyn länsiosassa sijaitsevan koulun henkilökuntaa ja koululaisia on pyydetty käymään koronatesteissä ja jäämään karanteeniin.

Australia vahvisti kaksi ensimmäistä muunnostartuntaansa vajaa viikko sitten eteläisestä Afrikasta Sydneyhyn lentäneillä matkustajilla.

Australiassa raportoidaan tällä hetkellä noin 2 000 koronatartuntaa päivässä.



Norjassa ainakin kolmetoista ihmistä on saanut omikrontartunnan yli sadan ihmisen osallistuttua joulujuhliin Oslossa. Kaupungin viranomaisten mukaan odotettavissa on vielä lisää tapauksia.

Oslossa viime viikon perjantaina järjestettyihin työpaikan joulujuhliin oli osallistunut noin 120 ihmistä, joista kaikki olivat rokotettuja. Yksi juhlijoista oli vastikään käynyt eteläisessä Afrikassa.

Viranomaiset kertoivat aiemmin, että juhlijoista kuudellakymmenellä on todettu koronatartunta.

Kaikki osallistujat olivat rokotettuja ja oireettomia, ja olivat tehneet koronatestit ennen juhlaa, kertoo Oslon kaupungille työskentelevä lääkäri Tine Ravlo uutistoimisto AFP:llle.

Positiivisen testituloksen saaneilla on Ravlon mukaan ollut toistaiseksi vain lieviä oireita, kuten päänsärkyä, kurkkukipua ja yskää.