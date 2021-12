Maailmalla peruttiin jouluviikonlopun aikana yli 8 000 lentoa muun muassa synkistyneen koronatilanteen vuoksi

LEHTIKUVA/AFP

Ympäri maailman peruttiin yli 8 000 lentoa jouluviikonlopun aikana. Kuva Los Angelesin lentokentän infotaulusta.

Ympäri maailman peruttiin yli 8 000 lentoa jouluviikonlopun aikana, selviää Flight Aware sivuston seurannasta.

Lentoja on peruttu muun muassa omikronmuunnoksen pahentaman koronatilanteen vuoksi. Lentoyhtiöiden on ollut vaikea saada lennoille henkilökuntaa sairastumisten ja korona-altistuksia seuranneiden karanteenien vuoksi.

Jouluaattona lentoja peruttiin noin 2 400 ja myöhästyneitä lentoja oli noin 11 000. Joulupäivänä peruttuja lentoja taas kasaantui yli 2 800 ja myöhästyneitäkin lähes 8 600.

Tapaninpäivältä lentoja puolestaan peruttiin noin 3 000 ja myöhästymisiäkin raportoitiin yli 13 000.

Lentotilanne ei näytä olevan helpottamaan päin. Suomen aikaa alkuyöstä maanantailtakin oli ehditty perua jo yli tuhat lentoa.

Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat kertoneet tarkkailevansa kymmeniä risteilyaluksia, joilla on havaittu koronatartuntoja. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan joiltain aluksilta on evätty pääsy satamaan Karibialla.

Yli 60 aluksella havaittujen koronatartuntojen määrä on noussut niin korkeaksi, että Yhdysvaltain tautikeskus CDC on ottanut alukset joko seurantaan tai aloittanut niistä tutkinnan.

Esimerkiksi risteily-yhtiö Royal Caribbeanin Odyssey of the Seas -aluksella on kerrottu viime viikolla kymmenistä tartunnoista. Carnivalin Freedom-alus puolestaan käännytettiin Washington Postin mukaan Alankomaille kuuluvan Bonairen saaren satamasta.

Carnival Freedom saapui Miamiin sunnuntaiaamuna, jossa kaikki aluksen vieraat pääsivät poistumaan. Yhtiön mukaan alus aikoo lähteä seuraavalle matkalleen suunnitellusti. Jos alukselta evätään jatkossa pääsy johonkin satamaan, aikoo yhtiö pyrkiä etsimään vaihtoehtoisen kohdesataman.

Carnivalin mukaan CDC on täysin tietoinen yhtiön koronakäytännöistä ja suunnitelmista sekä tukee niitä.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion terveysviranomaiset varoittavat koronan vuoksi sairaalahoitoa vaativien lasten määrän olleen viime aikoina kasvussa.

Osavaltion terveysviranomaiset kertoivat asiasta perjantaina. Tiedotteen mukaan New Yorkin kaupungissa on havaittu joulukuun alun jälkeen sairaalahoitoa vaativien enintään 18 vuotta täyttäneiden koronapotilaiden määrässä jopa nelinkertainen kasvu.

Noin puolet sairaalahoitoa New Yorkissa vaativista alaikäisistä ovat alle viisivuotiaita. Kyseinen ikäryhmä jää nykyisellään rokotusohjelman ulkopuolelle, sillä rokotuksia voivat Yhdysvalloissa saada tätä nykyä viisi vuotta täyttäneet.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul kertoi tapaninpäivänä Twitterissä, että jouluaattoon mennessä osavaltiossa oli sairaalahoitoon joutunut lähes 4 900 koronapotilasta. Edellisen kerran Hochul päivitti koronatilannetta jouluaattona, jolloin tilastot perustuivat edellisen päivän tietoihin.

Aatonaatosta sairaalahoitoa vaativien määrä oli noussut jouluaattoon mennessä noin 150:llä.

Yhdysvalloissa koronatartunnat ovat lisääntymään päin. Edellisten seitsemän päivän aikana on havaittu joka päivä keskimäärin lähes 190 000 uutta tartuntaa, kertoo Johns Hopkinsin yliopisto uutistoimisto AFP:n mukaan.

Omikronmuunnos sekä joulun pyhät ovat johtaneet koronatestauksen kysynnän kasvuun. Testaukseen on kuitenkin vaikea päästä monessa paikassa Yhdysvalloissa ja hallinto on saanut kovaa kritiikkiä testauksen puutteesta.

Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci myönsi koronatestausongelman ja vakuutti hallinnon yrittävän lisätä testausta ensi kuussa.

Tiistaina presidentti Joe Biden ilmoitti ison määrän uusia koronatoimia. Hallinnon on määrä muun muassa toimittaa yhdysvaltalaisille puoli miljardia ilmaista kotitestiä.

----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP