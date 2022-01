Mellakoinnin muistopäivänä Biden aikoo painottaa, ettei Yhdysvallat voi hyväksyä poliittista väkivaltaa

Presidentti Joe Bidenin on määrä pitää tänään puhe, koska kongressitalon valtauksesta on nyt kulunut tasan vuosi. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden painottaa tänäisessä puheessaan, ettei Yhdysvalloista voi tulla maata, joka hyväksyy poliittisen väkivallan.

Bidenin on määrä pitää tänään puhe, koska kongressitalon valtauksesta on nyt kulunut tasan vuosi. Viime loppiaisena suuri joukko silloisen presidentin Donald Trumpin kannattajia tunkeutui kongressitaloon Washingtonissa estääkseen Bidenin presidentinvaalivoiton vahvistamisen.

Oikeusministeriön julkaisemien tietojen mukaan tapahtuneen jälkeen on tehty reilusti yli 700 pidätystä ja monia on syytetty esimerkiksi pahoinpitelyistä, virkavallan vastustamisesta, varkauksista, ilkivallasta ja aserikoksista. Jo annettujen tuomioiden joukossa on ainakin vankeutta, kotiaresteja ja ehdollisia tuomioita.

Puheesta on annettu etukäteen katkelmia toimittajille. Katkelmien mukaan Biden sanoo, ettei Yhdysvallat voi olla maa, joka sallii puolueellisten vaaliviranomaisten kumoavan kansan laillisesti esittämän tahdon. Hänen on määrä myös vedota yhdysvaltalaisiin, jotta he "tunnistaisivat totuuden" eivätkä eläisi "valheiden varjossa".

Biden pitää puheen kongressitalolla kello 9 aamulla paikallista aikaa eli kello 16 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuu myös varapresidentti Kamala Harris, ja puheiden jälkeen järjestetään rukousmessu.

Vielä vuosi tapahtuneen jälkeenkin jakolinjat ovat niin syviä, että monet pitkän linjan republikaanit eivät aio edes näyttäytyä tapahtumassa.

Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki on ennakkoon kertonut, että Biden aikoo syyttää Trumpia salaliittoteoriaa lietsovista valheista. Jotkut Trumpin kannattajat uskovat Trumpin olleen vaalien oikea voittaja, ja myös Trump itse välitti samaa viestiä.

Trump itse oli alun perin suunnitellut varastavansa parrasvalot järjestämällä muistopäivän tiedotustilaisuuden Floridassa. Hän julkisti lausunnon, jossa hän vähätteli seremoniaa kutsuen sitä demokraattien kokoontumiseksi, jolla pyritään lietsomaan demokraattien itsensä synnyttämien jakolinjojen liekkejä.

Biden nousi valtaan luvaten palauttaa rauhan Washingtoniin. Tähän asti hän on suurelta osin vain jättänyt Trumpin puheet huomiotta, vaikka entinen republikaanipresidentti onkin jatkanut vaalituloksen kieltämistä sekä toistuvasti ja valheellisesti väittänyt voittaneensa.

Tähän on Psakin puheiden perusteella tulossa muutos, sillä hän on kertonut odottavansa Bidenin syyttävän puheessaan Trumpia mellakoinnin kaaoksesta ja verenvuodatuksesta.

Psaki ei kuitenkaan etukäteen sanonut, käyttäisikö Biden Trumpin nimeä.

"Uskon ihmisten tietävän, keneen hän viittaa", hän vastasi toimittajien kysymykseen.

Capitolin nykyinen poliisipäällikkö Thomas Manger kertoi keskiviikkona, ettei kongressin poliisijoukkoja päästä enää yllättämään viime vuoden tavoin.