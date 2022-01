Pekingissä testataan kaksi miljoonaa asukasta koronaryppään jäljiltä – Kiinan pääkaupungista on löydetty olympialaisten kynnyksellä yli 30 tartuntaa

Kaikilta Pekingin tulijoilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos ennen kaupunkiin saapumista sekä sen jälkeen. LEHTIKUVA/AFP

Pekingissä kaupungin viranomaiset ovat ilmoittaneet testaavansa kaikki noin kaksi miljoonaa Fengtain kaupunginosan asukasta sen jälkeen kun sieltä oli löydetty koronatartuntarypäs. Testit aloitettiin sunnuntaina.

Yhteensä Pekingistä on löydetty 34 koronatartuntaa.

Lauantaina viranomaiset määräsivät kaikki ulkomailta tulevat lähetykset desinfioitaviksi, koska epäilivät tartuntojen leviävän postin välityksellä.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että riski viruksen leviämiselle mahdollisesti saastuneilta pinnoilta on pieni.

Pekingiin on jo alkanut saapua mediaväkeä, delegaatteja ja joitain urheilijoita talviolympialaisia varten, joiden on määrä alkaa vajaan kahden viikon kuluttua. Olympiaväki elää tiukasti rajoitetussa koronakuplassa, jotta mahdolliset koronavirustartunnat voidaan pitää kurissa.