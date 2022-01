Tsunamiaallot aiheuttivat pahan öljyvahingon Perussa

Öljyä on tähän mennessä levinnyt noin 40 kilometrin päähän satamasta.

Merenalainen tulivuori purkautui Tongan lähellä reilu viikko sitten ja sai aikaan koko Tyynenmeren laajuisen tsunamin. LEHTIKUVA/AFP

Suuri öljypäästö on tahrinut rantoja Perun pääkaupungin Liman lähistöllä Etelä-Amerikassa.

Mereen pääsi ainakin 6 000 tynnyrillistä raakaöljyä, kun Tongan lähellä tapahtuneen merenalaisen tulivuorenpurkauksen aiheuttamat tsunamiaallot repivät irti putkilinjan öljytankkerista, joka oli purkamassa lastiaan Ventinillassa lähellä Limaa viikko sitten.

Öljyä on tähän mennessä levinnyt noin 40 kilometrin päähän satamasta. Toistatuhatta ihmistä on päiväkausia siivonnut rantoja ja yrittänyt estää öljyä leviämästä. Öljy on jo tahrinut rantoja, tappanut merilintuja ja haitannut pahasti niin kalastajien elinkeinoa kuin turismiakin.

Ulkomaankaupasta ja turismista vastaava ministeri Roberto Sanchez arvioi, että vahingot ylittävät jo nyt 50 miljoonaa dollaria.

Alueelle on julistettu kolmen kuukauden hätätila öljypäästön vuoksi.