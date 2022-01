Koronatartuntojen määrä kasvaa kohisten Venäjällä, jo kolmas peräkkäinen ennätys

Vain noin puolella venäläisistä on täysi rokotesuoja, sillä rokotevastaisuus on Venäjällä voimakasta. Kuva Moskovan metrosta. LEHTIKUVA/AFP

Koronatartuntojen määrä Venäjällä jatkaa nousuaan. Sunnuntaina maassa tehtiin jälleen uusi ennätys, kun vuorokauden aikana rekisteröitiin yli 63 200 uutta tartuntaa.

Kyseessä oli jo kolmas peräkkäinen päivä, kun synkkä ennätys meni uusiksi. Maan pääkaupungissa Moskovassa rekisteröitiin puolestaan jo neljäs peräkkäinen ennätys runsaalla 17 500 tartunnalla.

Venäjällä on kehitetty useita koronarokotteita, mutta vain noin puolella venäläisistä on täysi rokotesuoja, sillä rokotevastaisuus on Venäjällä voimakasta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Venäjällä kuollut virallisten lukujen mukaan vajaat 325 000 ihmistä. Tilastovirasto Rosstatin mukaan todellinen luku saattaa kuitenkin olla jopa kaksinkertainen.