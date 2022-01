EU ja Yhdysvallat aikovat löytää vaihtoehtoisia lähteitä maakaasulle, jos Venäjä sulkee hanat

Von der Leyenin (kuvassa) ja Bidenin julkilausumassa todetaan, että osapuolet tekevät yhteistyötä lisäkaasun toimittamiseksi Eurooppaan. Lehtikuva/AFP

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ilmoittivat perjantaina tekevänsä yhteistyötä vaihtoehtoisten maakaasutoimitusten turvaamiseksi siltä varalta, että Venäjä kostaisi sitä vastaan mahdollisesti asetettavia pakotteita vaikeuttamalla kaasutoimituksia.

Venäjä toimittaa noin 40 prosenttia Euroopassa käytetystä maakaasusta. Monissa EU-maissa käytetään paljon kaasua lämmitykseen, ja kaasun hinnan raju nousu iskee kipeästi kuluttajien kukkaroon.

Yhdysvallat ja Naton eurooppalaiset liittolaiset uhkaavat määrätä mittavia pakotteita Venäjää vastaan, jos se hyökkää Ukrainaan. Venäjän pelätään silloin käyttävän kaasutoimituksiaan vasta-aseena.

Vaihtoehtoiset kaasutoimitukset hoidettaisiin nesteytetyn maakaasun säiliöaluskuljetuksina. Amerikkalaisten mukaan joitakin Aasiaan ja Lähi-Itään tarkoitettuja kaasulasteja on jo myyty uudelleen ja ohjattu Euroopan markkinoille. Suurin osa näistä toimituksista tulee Yhdysvalloista.

Presidentti Joe Bidenin ja komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin yhteisessä julkilausumassa todetaan, että osapuolet tekevät yhteistyötä lisäkaasun toimittamiseksi Eurooppaan.

"Kehotamme kaikkia suuria energiantuottajamaita tekemään kanssamme yhteistyötä ja turvaamaan vakaat ja riittoisat energiamarkkinat", Biden ja von der Leyen sanoivat.

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti perjantaina lisäävänsä useita EU:n virkamiehiä luetteloon ihmisistä, joilta on kielletty pääsy maahan. Toimenpide on reaktio EU:n ja Venäjän väliseen jännitteeseen, joka on pahentunut Ukrainan konfliktin takia.

"Venäläinen osapuoli päätti vastavuoroisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteen ohjaamana laajentaa luetteloa EU:n jäsenvaltioiden ja instituutioiden edustajista, joilta on kielletty pääsy Venäjälle", ulkoministeriö totesi lausunnossaan.