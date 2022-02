Tanska purkaa koronarajoitukset tänään, vaikka tartuntaluvut huitelevat pilvissä

Tanska luopuu niin maskien käytöstä, rokotepassista kuin ravintolarajoituksistakin. Maa pitää kuitenkin vielä neljä viikkoa voimassa joitain rajoituksia maan ulkorajoilla. LEHTIKUVA/AFP

Tanska purkaa tänään tiistaina koronarajoitukset korkeista tartuntaluvuista huolimatta.

Tanskan hallitus on sanonut luottavansa korkean rokotekattavuuden antamaan suojaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamaa, lievempänä pidettyä tautia vastaan.

Tanska luopuu niin maskien käytöstä, rokotepassista kuin ravintolarajoituksistakin.

Maan pääministeri Mette Frederiksen sanoi viime viikolla Tanskan palaavan näin "elämään, sellaisena kuin tunsimme sen ennen koronaa".

Frederiksenin mukaan Tanskan rokoteohjelma on ollut oikein onnistunut ja antaa "vahvan suojan" sairastumista vastaan.

"Siksi hallitus on päättänyt, että koronaa ei enää pitäisi pitää yhteiskuntaa uhkaavana tautina", hän sanoi.

Tanska pitää kuitenkin vielä neljä viikkoa voimassa joitain rajoituksia maan ulkorajoilla, kuten testaamista ja karanteenien määräämistä.

Lisäksi terveysviranomaiset suosittelevat positiivisen testituloksen saaneita eristäytymään neljäksi päiväksi.

Tanskassa on päivittäin rekisteröity jopa yli 40 000 tartuntaa, mutta hallituksen mukaan tilanne maan sairaaloissa on hallinnassa ja tehohoidossa olevien määrä on laskenut.

Tanskalaisista yli 60 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta. Tammikuussa riskiryhmään kuuluville alettiin jo jakaa neljänsiä rokoteannoksia.