Yhdysvaltain Blinken sanoo Venäjän voivan hyökätä Ukrainaan jo olympialaisten aikana – ulkoministeriö kehottaa Ukrainassa olevia yhdysvaltalaisia poistumaan maasta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti torstaina jälleen maansa kansalaisia poistumaan Ukrainasta. LEHTIKUVA / AF

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen myös käynnissä olevien talviolympialaisten aikana.

Blinkenin mukaan Venäjä on kasannut Ukrainan rajoille jälleen lisää sotilaita, minkä myötä sillä on hyvä valmius hyökkäykseen.

"Olemme nyt ikkunassa, jossa miehitys voi alkaa milloin tahansa, ja selvennyksen vuoksi, se tarkoittaa myös olympialaisten aikana", Blinken sanoi.

Ulkoministerin lausunto sivuutti arvelut siitä, että Venäjä saattaisi lykätä hyökkäystään Pekingin olympialaisten yli välttääkseen huomion viemisen liittolaiseltaan Kiinalta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on kehottanut Ukrainassa olevia yhdysvaltalaisia poistumaan maasta heti. Torstaina päivitetyn matkustustiedotteen sävy on jossain määrin aiempia tiukempi. Vielä päivää aiemmin Ukrainassa olevia yhdysvaltalaisia kehotettiin harkitsemaan poistumista maasta.

Matkustustiedotteessa alleviivataan, ettei Yhdysvallat pysty evakuoimaan yhdysvaltalaisia, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

"Sotatoimet voivat alkaa hetkenä minä hyvänsä ja ilman varoitusta", tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi sotatoimet vaikuttaisivat vakavasti Yhdysvaltain suurlähetystön kykyyn tarjota konsulipalveluita ja täten esimerkiksi auttaa yhdysvaltalaisia poistumaan Ukrainasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti niin ikään torstaina paikallista aikaa yhdysvaltalaisia poistumaan Ukrainasta.

Uutiskanava NBC Newsin haastattelussa presidentti painotti, ettei Ukrainassa olla tekemisissä terroristijärjestön, vaan maailman suurimpiin kuuluvien asevoimien kanssa.

"Se on hyvin erilainen tilanne ja asiat voivat mennä hulluksi nopeasti", Biden kuvaili tilannetta alueella.

Biden ilmaisi myös maanantaina Washingtonissa Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että yhdysvaltalaisten olisi viisasta poistua Ukrainasta.

Bidenia torstaina haastatellut NBC:n Lester Holt kysyi, millaisessa tilanteessa presidentti olisi valmis lähettämään sotilaita pelastamaan maasta pakenevia yhdysvaltalaisia. Bidenin mukaan tällaista tilannetta ei kuitenkaan ole.

"Kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja Venäjä alkavat ampua toisiaan kohti", Biden painotti.

"Olemme hyvin erilaisessa maailmassa kuin olemme koskaan olleet", presidentti lisäsi.

Jos Venäjä päätyisi hyökkäämään Ukrainaan, Biden toivoisi venäläiskollegansa Vladimir Putinin olevan "tarpeeksi fiksu", ettei tekisi mitään, mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti Yhdysvaltain kansalaisiin.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby painotti puolestaan keskiviikkona, että nyt ei ole aika matkustaa Ukrainaan eikä jäädä Ukrainaan, jos on jo maassa.

Yhdysvallat on jo viikkojen ajan kertonut pitävänsä tiedustelutietojensa perusteella Venäjän hyökkäyksen mahdollisuutta suurena. Yhdysvallat ei myöskään ole yhtynyt siihen varovaiseen optimismiin, jota Euroopassa on esitetty tällä viikolla Ranskan presidentin Emmanuel Macronin käytyä Moskovassa neuvottelemassa Putinin kanssa.

Macron kertoi Putinin vakuuttaneen hänelle, että Venäjä ei aio kiristää tilannetta Ukrainan rajoilla. Yhdysvallat on ollut vähäsanainen ja skeptinen Macronin saavuttaman edistyksen suhteen.

"Jos diplomaattista edistystä on tapahtunut, otamme sen tietysti mielellämme vastaan. Mutta uskomme sen sitten, kun näemme sen omin silmin rajalla", Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki sanoi.

Yhdysvaltain varaulkoministeri Wendy Sherman totesi torstaina, että Venäjän torstaina Valko-Venäjän kanssa aloittama mittava sotaharjoitus ei ole Yhdysvaltain silmissä tilanteen rauhoittamista.

Venäjän ja Valko-Venäjän sotaharjoituksen on määrä kestää kymmenen päivää. Venäjä on myös ilmoittanut merisotaharjoituksista Mustallamerellä. Lännessä on pelätty, että Venäjä voi käyttää näitä harjoituksia hyökkäyksensä käynnistämiseen.

Yhdysvallat katsoo joka tapauksessa, että se on pystynyt koordinoimaan toimia eurooppalaisten liittolaistensa kanssa ennennäkemättömällä tavalla nykyisen kriisin aikana. Biden ja Macron esimerkiksi ovat puhuneet puhelimessa kolme kertaa kahdeksan päivän aikana.

Neuvottelut Venäjän, Ukrainan, Saksan ja Ranskan niin sanotun Normandia-ryhmän kesken jatkuvat maaliskuussa. Asiasta kertovat ranskalaiset ja saksalaiset neuvottelulähteet uutistoimisto AFP:lle.

Normandia-ryhmän keskustelut torstaina kestivät yli yhdeksän tuntia. Lähteet kuvailivat keskusteluja vaikeiksi, mutta sanoivat kaikkien osapuolten olevan sitoutuneita Minskin sopimukseen.

Minskin rauhansopimus Itä-Ukrainan sodasta solmittiin vuonna 2015 Ranskan ja Saksan toimiessa välittäjinä. Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan sopimuksen rikkomisesta.