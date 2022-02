Washington Post: Joe Bidenin puheet Putinin hyökkäysaikeista Ukrainaan perustuvat hyökkäysmääräyksestä saatuihin tiedustelutietoihin

Kuluvan viikon aikana tulitaukorikkomuksien määrä on lisääntynyt merkittävästi Itä-Ukrainassa. EU tuomitsee siviilialueille kohdistuneen umpimähkäisen tykistötulen.

Ukrainalaiset reserviläiset osallistuivat harjoitukseen pääkaupunki Kiovan lähellä lauantaina. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin perjantaina esittämät suorasanaiset kommentit Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyökkäysaikeista Ukrainaan pohjaavat tiedustelutietoihin, joiden mukaan Venäjällä olisi annettu käsky edetä täysmittaiseen hyökkäykseen.

Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post, joka pohjaa tietonsa useisiin asiaa läheisesti tunteviin lähteisiin.

Lehden lähteiden mukaan Yhdysvallat oli saanut tiedon määräyksestä, kun Venäjän asevoimat ja turvallisuusviranomaiset olivat olleet toimeenpanemassa määräystä. Lähteet kommentoivat asiaa nimettömänä sen arkaluonteisuuden vuoksi.

Lähteiden mukaan tiedustelutieto oli saatu varsin tuoreeltaan.

Biden sanoi perjantaina paikallista aikaa olevansa "vakuuttunut", että Venäjä hyökkää Ukrainaan lähiaikoina ja että kohteena on mahdollisesti Kiova. Hän kertoi Putinin tehneen päätöksen hyökkäyksestä.

Kun Bidenilta kysyttiin, miten hän tietää Putinin aikeista, hän vetosi tiedustelutoimintaan.

Bidenin puheita STT:lle lauantaina kommentoinut suomalaisasiantuntija kiinnitti myös huomiota Bidenin suorasanaisuuteen.

"Se on tosi vahvasti sanottu ja herättää kysymyksiä siitä, mistä tämä varma tieto on tullut. Hän (Biden) voi olla varma siitä vain, jos hän on jollain tavalla kuullut Putinin näin sanovan tai viestivän", everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa sanoi STT:lle.

"Venäjällä varmaan nyt mietitään, kuka vuotaa ja mitä Yhdysvallat pystyy kuuntelemaan."

Pihlajamaa kertoi myös pitävänsä Venäjän hyökkäystä Ukrainan pääkaupunkiin epätodennäköisenä Bidenin puheista huolimatta.

Osa Yhdysvaltain eurooppalaisista liittolaisista on niin ikään kyseenalaistanut Bidenin varmat puheet ja presidentin mainitsemien tiedustelutietojen jakamatta jättäminen on aiheuttanut myös turhautumista.

Biden kertoi perjantaina käyneensä puheensa alla puhelinkeskustelun sotilasliitto Natoon ja EU:hun kuuluvien liittolaistensa kanssa. Presidentin mukaan hän oli informoinut liittolaisia siitä, millaisena Yhdysvallat Ukrainan tilanteen näkee ja mitä Ukrainassa tapahtunee tulevina päivinä.

Samaa mieltä Bidenin hyökkäysarvioiden kanssa on sen sijaan ainakin sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, jonka mukaan kaikki merkit antavat ymmärtää, että Venäjä on valmistautumassa "täysimittaiseen hyökkäykseen" Ukrainaa vastaan. Stoltenberg kommentoi tilannetta saksalaiselle yleisradioyhtiölle ARD:lle Münchenin turvallisuuskokouksen yhteydessä lauantaina.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut sunnuntaiksi koolle Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston keskustelemaan Ukrainan tilanteesta, kertoo Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki tiedotteessa.

Vuotuisen turvallisuuskokouksen keskiössä on ollut tällä kertaa Ukrainan kriisi. Kokoukseen osallistuu myös Bidenin varapresidentti Kamala Harris, jonka Münchenissä järjestetyistä tapaamisista Biden oli saanut Psakin mukaan lauantaina tilannepäivityksen.

Itä-Ukrainassa taistelut ovat haitanneet yli miljoonan ihmisen veden saantia, kertoo Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) tiedotteessa.

Edellisen kahden päivän aikana taistelut ovat jättäneet järjestön mukaan ainakin kaksi merkittävää vedenjakelulaitosta käyttökelvottomiksi. Näistä Donetskin alueella sijaitsevista laitoksista saavat vetensä myös muun muassa sairaalat ja muut elintärkeät palvelut.

Vahingoittunut infrastruktuuri kaipaa järjestön mukaan korjaamista, mutta tämä vienee aikaa.

Punainen Risti painottaa kansainvälisen oikeuden suojaavan siviili-infrastruktuuria. Järjestö kehottaa kaikkia sodan osapuolia säästämään siviiliväestön ja elintärkeän infrastruktuurin sotatoimilta.

Kuluvan viikon aikana tulitaukorikkomuksien määrä on lisääntynyt merkittävästi Itä-Ukrainassa. EU tuomitsi tuoreeltaan siviilialueille kohdistuneen umpimähkäisen tykistötulen, joka rikkoo kansainvälistä oikeutta.

Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa. Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan.

Sodan vuoksi on saanut surmansa yli 14 000 ihmistä ja yli 1,5 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Venäjän on pelätty nyt suunnittelevan uutta hyökkäystä Ukrainaan. Suurvalta on koonnut Ukrainan läheisyyteen mittavan määrän sotilaita ja raskasta sotakalustoa.

Yhdysvaltain viimeaikaisten arvioiden mukaan rajan läheisyydessä on ollut liki 150 000 sotilasta. Jos Itä-Ukrainassa olevat Venäjän tukemat separatistit lasketaan mukaan, alueella on jopa 190 000 sotilasta.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.