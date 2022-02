Puolustusministeri Kaikkonen luonnehtii Ukrainan tilannetta räjähdysherkäksi – diplomatian tie näyttää nousseen pystyyn

LEHTIKUVA / Markku Ulander

Puolustusministeri Kaikkonen (kesk.) tapasi toimittajia eduskunnassa ennen täysistuntoa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) luonnehtii Ukrainan tilannetta erittäin vakavaksi, jopa räjähdysherkäksi. Se uhkaa hänen mukaansa myös edelleen pahentua, mikä voi tapahtua nopeasti. Kaikkosen mielestä olennaista nyt on, että Venäjä pidättäytyy sotilaallisista toimista.

Kaikkonen katsoo, että paras tie ratkaisuun olisi diplomatian tie, mutta se näyttää nousseen pystyyn. Hän kuitenkin painotti, että Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

"Suomen lähialueiden sotilaallinen tilanne on tällä hetkellä rauhallinen", Kaikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa ennen täysistuntoa.

Puolustusvoimat säätelee ministerin mukaan jatkuvasti valmiuttaan tarvittavalla tavalla ja sillä on hyvät valmiudet täyttää sille kuuluvat tehtävät.

Suomi on aikeissa laajentaa Ukrainalle antamaansa tukea. Kaikkosen mukaan valtioneuvosto käsittelee asiaa lähiaikoina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi eilen, että Suomelle on tullut jonkin verran pyyntöjä hyväksyä muiden maiden asevientejä Ukrainaan. Tällainen pyyntö on tullut Hollannilta, mutta Kaikkosen mukaan se on vasta alustava eikä virallista pyyntöä ole Hollanniltakaan tullut.

"Muita pyyntöjä ei ole tullut", Kaikkonen sanoi.

Hänen mukaansa kyse on erilaisista puolustustarvikemateriaaleista ja vastaus on pohdinnassa. Jännitteisessä tilanteessa Puolustusvoimilla on omatkin tarpeensa, Kaikkonen kuitenkin huomautti.

Suomi on jo aiemmin saanut Virolta pyynnön liittyen tykkien vientiin Ukrainaan. Kaikkosen mukaan Suomi odottaa asiassa edelleen Saksan kantaa, mutta sen jälkeen kun Saksan kanta tulee, päätös voidaan tehdä ripeästi. Hän kertoi, että jos Saksa näyttää punaista valoa, Suomella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia samoin.