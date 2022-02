Venäjän joukot saatiin ajettua ulos Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista, kertoo kuvernööri – sadattuhannet ukrainalaiset ovat paenneet kotimaastaan

Venäjä on useaan otteeseen vakuuttanut tähtäävänsä ainoastaan sotilaskohteisiin. Ukraina on puolestaan jo aiemminkin raportoinut, että myös siviilikohteita on vahingoittunut Venäjän iskuissa.

LEHTIKUVA/AFP

Taisteluita paenneita ukrainalaisia saapumassa Zahonyin rautatieasemalle lähellä Unkarin ja Ukrainan rajaa 27. helmikuuta.

Ukrainassa Harkovaan aiemmin edenneet venäläisjoukot on saatu ajettua pois kaupungista, kertoo alueen kuvernööri Oleg Sinegubov. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto AFP ja brittilehti Guardian.

Sinegubov kertoi sunnuntaina iltapäivästä, että Harkova on kokonaan ukrainalaisjoukkojen hallinnassa. Venäläisjoukkojen kerrottiin aiemmin sunnuntaina edenneen Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan.

"Venäjän kevyitä ajoneuvoja on päässyt sisään Harkovan kaupunkiin. Ukrainan asevoimien täytyy eliminoida vihollinen", Sinegubov kirjoitti aamulla AFP:n mukaan Facebook-päivityksessään.

Ukrainan sisäministerin avustaja puolestaan kertoi Guardianin mukaan, että muun muassa kaupungin keskustassa taistellaan. AFP:n toimittajan mukaan kaupungissa kuului sekä konekiväärien ääntä että räjähdyksiä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi sunnuntaiaamuna ukrainalaismedian raportoineen, että venäläisjoukot ovat saaneet hallintaansa maan eteläosassa sijaitsevan Nova Kah'ovkan kaupungin. Venäjä on puolestaan sanonut, että maan joukot olisivat piirittäneet täysin kaksi Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevaa kaupunkia.

Torstaina alkaneissa taisteluissa on Ukrainan puolustusministeriön mukaan kuollut arviolta 4 300 venäläissotilasta, uutisoi muun muassa BBC. Lisäksi yhteenotoissa on Ukrainan mukaan tuhoutunut muun muassa 26 venäläishelikopteria, lähes 150 tankkia ja päälle 700 panssaroitua taisteluajoneuvoa. Lukuja ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan Ukrainasta on paennut jo 368 000 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan. Arvio perustuu järjestön mukaan eri maiden kertomiin tietoihin. Järjestö myös uskoo luvun vielä nousevan.

Puolan sisäministeri kertoi lauantaina, että maahan on saapunut viime päivinä arviolta 115 000 ukrainalaista.

Puola on päättänyt tukea Ukrainaa tarjoamalla käyttöön junan, jolla voidaan kuljettaa haavoittuneita, uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN sunnuntaina. Ukrainan hallinnon edustajan mukaan junalla on tarkoitus kuljettaa haavoittuneita Puolan pääkaupungin Varsovan sairaaloihin.

Puolan lisäksi ukrainalaisia on saapunut myös Slovakiaan, Romaniaan, Unkariin ja Moldovaan, BBC kertoo.

YK:n pakolaisjärjestön apulaiskomissaari Kelly Clements on aiemmin arvioinut, että jopa neljä miljoonaa ukrainalaista saattaa yrittää ylittää rajan toiseen maahan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on pommittanut asuinalueita Ukrainassa. AFP:n mukaan Zelenskyi sanoi sunnuntaina verkossa julkaistussa lausunnossaan, että lauantain ja sunnuntain välinen yö oli Ukrainassa brutaali.

"Tässä maassa ei ole yhtäkään asiaa, jota miehittäjät eivät pitäisi hyväksyttävänä kohteena. He taistelevat kaikkia vastaan. He taistelevat kaikkia eläviä vastaan – päiväkoteja, asuinrakennuksia ja jopa ambulansseja vastaan."

Presidentin mukaan Venäjä on ampunut muun muassa ohjuksia alueille, joilla ei ikinä ole ollut sotilaskohteita.

Venäjä on useaan otteeseen vakuuttanut tähtäävänsä ainoastaan sotilaskohteisiin. Ukraina on puolestaan jo aiemminkin raportoinut, että myös siviilikohteita on vahingoittunut Venäjän iskuissa.

Zelenskyi sanoi sunnuntaisessa lausunnossaan myös, että lukuisissa ukrainalaisissa kaupungeissa ja kylissä eletään tällä hetkellä oloissa, jollaisia ei ole koettu sitten toisen maailmansodan.

Aiemmin sunnuntaiaamuna BBC uutisoi Kiovan apulaispormestarin Mykola Povoroznykin sanoneen, että aamu on valjennut pääkaupungissa rauhallisena. Apulaispormestari sanoi, että Kiova on edelleen ukrainalaisjoukkojen hallinnassa. Hän lisäsi, että Kiovan ulkopuolella on käyty taisteluja, joissa osallisena on hänen mukaansa ollut venäläisiä sabotaasiryhmiä, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.

Kiovan lähellä nähtiin varhain sunnuntaiyönä kaksi suurta räjähdystä, CNN uutisoi. Räjähdysten sijainniksi arvioitiin noin 30 kilometriä Kiovasta etelään sijaitseva Vasylkivin kaupunki, jossa sijaitsee CNN:n mukaan sotilaslentokenttä sekä useita polttoainesäiliöitä.

Venäläinen ohjus on osunut Vasylkivissa öljyvarastoon, kertoivat muun muassa BBC ja Guardian.

Viranomaiset varoittivat aamuyöllä savusta ja myrkyllisistä höyryistä ja kehottivat asukkaita sulkemaan ikkunansa tiukasti.

Ukrainan ydinvalvontaviranomaisen mukaan yön pommitukset osuivat myös radioaktiivisen jätteen säilytyspaikkaan Kiovassa. Viraston tämänhetkisten tietojen mukaan osumasta ei ole aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Ukraina on pyytänyt YK:n kansainvälistä tuomioistuinta ottamaan Venäjän hyökkäyksen käsittelyyn. Ukraina vaatii tuomioistuinta pikaisesti tekemään päätöksen, jossa vaaditaan Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä, Zelenskyi kertoo.

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n merkittävin oikeudellinen elin, jonka tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen. Hollannissa Haagissa sijaitseva tuomioistuin ei kuitenkaan voi puuttua kiistoihin ilman asianosaisten valtioiden suostumusta.

Lähteenä myös eduskunnan verkkosivut.