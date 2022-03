Yhdysvallat sulkee ilmatilansa venäläiskoneilta – presidentti Biden vahvisti asian puheessaan

Myös Yhdysvallat sulkee ilmatilansa venäläiseltä lentoliikenteeltä. LEHTIKUVA / Getty Images / AFP

Yhdysvallat sulkee ilmatilansa venäläisiltä koneilta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti asiasta kansakunnan tilaa koskevassa puheessaan, jonka hän piti paikallista aikaa tiistai-iltana.

Asiasta uutisoivat jo ennen Bidenin puheen alkamista useat yhdysvaltalaismediat kuten Wall Street Journal.

Euroopan unionin ilmatila suljettiin aiemmin venäläiseltä lentoliikenteeltä. Ilmatilasulku koskee venäläisyhtiöiden ja Venäjällä rekisteröityjen koneiden lisäksi venäläisten omistamia tai vuokraamia tai muulla tavoin määräysvallassa olevia koneita. Sulku on vastaliike Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin aloittaa ensi viikolla julkiset kuulemiset, jotka liittyvät syytöksiin kansanmurhasta Ukrainassa. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN.

Tuomioistuimen sivuilla aiemmin julkaistussa dokumentissa kerrotaan, että Ukraina kiistää Venäjän syytökset kansanmurhasta Luhanskin ja Donetskin separatistialueilla. Samalla Ukraina syyttää Venäjää kansanmurhatekojen suunnittelusta Ukrainassa.

Ukraina on aiemmin pyytänyt YK:n kansainvälistä tuomioistuinta ottamaan käsittelyyn Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Ukrainan vaativan tuomioistuinta pikaisesti tekemään päätöksen, jossa vaaditaan Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä Ukrainaan.

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n merkittävin oikeudellinen elin, jonka tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen. Tuomioistuin sijaitsee Hollannin Haagissa, jossa kuulemiset tullaan järjestämään.

Myös Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC on kertonut avaavansa tutkinnan Ukrainan tilanteesta. Tuomioistuimen syyttäjän Karim Khanin mukaan hänellä on tarpeeksi perusteita uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vuodesta 2014 alkaen.

Aiemmin kerrottiin Ukrainan saavan venäläisvalmisteisia hävittäjälentokoneita muun muassa Puolalta. Puolan presidentti Andrzej Duda kuitenkin kertoi tiistaina, ettei hänen maansa lähetä sotilaskoneita Ukrainaan, koska se näyttäisi hänen mukaansa sotilaalliselta sekaantumiselta konfliktiin. Sotilasliitto Nato ei Dudan mukaan ole konfliktin osapuoli. Puola on Naton jäsenmaa.

Duda tapasi tiistaina Puolassa vierailleen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin. Stoltenbergin mukaan Nato ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan tai siirtää lentokoneita Ukrainan ilmatilaan.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi ja Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ovat keskustelleet puhelimitse Ukrainan sodasta.

Kiinan valtiollisen median CCTV:n mukaan Wang pahoitteli tilannetta Ukrainassa ja sanoi Kiinan seuraavan siviilien kohtaloa. CCTV kertoo, että Ukraina oli tehnyt aloitteen puhelulle.

Wang toivoi, että ratkaisu sotatilanteeseen löytyisi neuvottelujen kautta. CCTV:n mukaan Kuleba kertoi Ukrainan odottavan, että Kiina aloittaisi sovittelut, jotta Ukrainaan saataisiin tulitauko.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Kiina on päätynyt tasapainottelemaan diplomaattisesti. Se ei ole halunnut tuomita läheistä liittolaistaan Venäjää, mutta samalla se on toistuvasti jo ennen konfliktia puhunut valtioiden suvereniteetin puolesta.

Aiemmin Kiina pidättäytyi äänestämästä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman puolesta. Lauselmassa olisi tuomittu Venäjän hyökkäys Ukrainaan.