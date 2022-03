Jälleen uusia Venäjä-pakotteita tuli voimaan – EU kieltää Russia Todayn ja Sputnikin toiminnan

EU:n alueella. Lehtikuva/AFP

EU on kieltänyt Venäjän valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) ja valtiollisen uutistoimiston Sputnikin sekä niiden tytäryhtiöiden toiminnan

Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden lukumäärä kasvaa. EU:n pakotteista tulivat keskiviikkona voimaan venäläismediaan kohdistuva toimintakielto sekä tiettyjen venäläispankkien sulkeminen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

EU on kieltänyt Venäjän valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) ja valtiollisen uutistoimiston Sputnikin sekä niiden tytäryhtiöiden toiminnan EU:n alueella.

Pakotteet kattavat kaiken tiedonvälityksen niin kaapeli-, satelliitti- kuin verkkoyhteyksien kautta. Pakotteilla RT:n ja Sputnikin toimiluvat on lakkautettu kaikissa EU-maissa.

EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan mediapakotteet ovat merkittävä askel taistelussa presidentti Vladimir Putinin manipulaatio-operaatiota vastaan.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Venäjän hyökkäyksen yhteydessä on nähty valtava määrä propagandaa ja disinformaatiota. Von der Leyen toteaa, ettei EU salli Kremlin tukijoiden levittävän valheita unionin alueella.

"Sodan aikaan sanoilla on väliä", von der Leyen kommentoi tiedotteessaan.

Myös EU:n uudet pankkipakotteet ovat astuneet voimaan. Pakotteilla kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle määrätyt venäläispankit ovat VTB, Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Rossija, Vneshekonombank (VEB) ja Sovkombank.

Swift-maksujärjestelmä on hyvin keskeinen työkalu pankeille ja rahoituslaitoksille.

Swift-sulku ei koske Sberbankia ja Gazprombankia, jotta EU-maista voidaan maksaa kaasu- ja öljytoimituksia Venäjälle.

EU on jo ennen Swift-sulkua määrännyt muita pakotteita lukuisille venäläispankeille.

EU on myös langettanut muita Venäjän vastaisia pakotteita, kuten lisännyt pakotelistoilleen venäläisiä oligarkkeja. EU:n ilmatila on suljettu venäläiskoneilta ja esimerkiksi teknologiavientiä on rajoitettu.

Pakotteita laajennetaan myös Valko-Venäjää vastaan, koska maa on antanut Venäjän käyttää alueitaan Ukrainaan hyökkäämiseksi.

EU-maat hyväksyivät keskiviikkona suurlähettiläskokouksessaan uudet pakotteet Valko-Venäjää vastaan. Pakotteet tulevat voimaan sitten, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.