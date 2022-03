Ukraina: Venäläiset äidit voivat tulla noutamaan Ukrainasta sotavankeina olevat poikansa

LEHTIKUVA/AFP

Ukrainalaisia siviilejä keskiviikkona kiovalaisella metroasemalla, jota käytetään pommisuojana.

Ukraina on kutsunut venäläisten sotavankien äitejä Ukrainaan noutamaan lapsensa, kertoo maan puolustusministeriö.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan vangitut Venäjän sotilaat luovutetaan heidän äideilleen, jos nämä tulevat noutamaan heidät Ukrainasta.

"Teidät otetaan vastaan ja kuljetetaan Kiovaan, jossa poikanne palautetaan teille. Toisin kuin (Venäjän presidentin) Vladimir Putinin fasistit, me emme käy sotaa äitejä ja näiden vangittuja lapsia vastaan", puolustusministeriön kannanotossa sanotaan.

Ukraina kertoo ottaneensa kiinni kymmeniä venäläisiä sotilaita. Vangituista sotilaista on jaettu myös videomateriaalia.

Ukraina on pyrkinyt heikentämään venäläisten tukea sodalle jakamalla tietoja sodasta ja venäläisistä sotavangeista muun muassa sosiaalisen median välityksellä. Ukrainan puolustusministeriö on avannut puhelinlinjan sotilaiden perheenjäsenille, johon on Kyiv Independent -verkkolehden mukaan tullut satoja soittoja.

Ukrainan sisäministeriö on taas avannut Telegram-kanavan nimeltä "Löydä omasi", jonka tarkoituksena on jakaa tietoja sotavangeista, kertoo brittilehti Guardian. Guardianin mukaan osa venäläisistä on saanut järkytyksekseen kuulla vasta kanavan kautta, että heidän läheisensä on lähetetty sotimaan Ukrainaan.

"Sain videon vangitusta veljestäni -- olin täysin shokissa. Minulla ei ollut aavistustakaan, että hän taisteli siellä", sanoi yhden sotavangin sisar Jelena Polivtsheva lehdelle.

Venäjä on taas pyrkinyt piilottelemaan tappioitaan sodassa, kuten myös sotatoimiensa laajuutta Ukrainassa. Esimerkiksi valtionmedia on asetettu maassa tiukkaan kontrolliin siitä, miten sodasta saa puhua.

Lue myös:

Taistelut Ukrainassa jatkuvat – Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat harjoittelevat yhdessä Itämerellä