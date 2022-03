Ukraina vaatii humanitaaristen käytävien avaamista sota-alueille

LEHTIKUVA / AFP

Ukrainalainen mies pommituksen jälkien edustalla Zhytomyrissa Ukrainan pohjoisosassa.

Ukrainan presidentin neuvonantaja on vaatinut humanitaaristen käytävien avaamista Ukrainassa, jotta sota-alueille saadaan avustustarvikkeita.

Ukraina tarvitsee kiireellisesti käytävien avaamista, jotta alueille saadaan ruokaa, lääkkeitä, ambulansseja ja evakuontiapua, sanoo presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak.

Hän julkaisi pyyntönsä Twitterissä torstaina. Podolyak vaati tviitissään kansainvälisiltä järjestöiltä aktiivisia toimia ja vähemmän puhetta.

Strategisesti merkittävän Hersonin kaupungin pormestari Ihor Kolyhaijev sanoo Facebook-sivuillaan, ettei Ukrainan armeijan joukkoja ole enää kaupungissa. Asiasta kertovat ainakin CNN ja New York Times.

Herson on ensimmäinen merkittävä kaupunki, jonka hallinnan Ukraina on menettänyt Venäjän hyökättyä maahan viime viikolla. Venäjän ja Ukrainan joukot ovat käyneet kaupungin hallinnasta kiivaita taisteluita.

Kolyhaijev kertoi New York Timesille, että 10 aseistautunutta venäläistä upseeria, mukaan lukien joukkojen komentaja, on saapunut kaupungintaloon. Kolyhaijevin mukaan venäläisupseerit ovat ilmoittaneet, että he aikovat perustaa kaupunkiin samankaltaisen hallinnon kuin Luhanskin ja Donetskin alueilla Itä-Ukrainan separatistialueilla on ollut.

Kolyhaijev sanoi ilmoittaneensa kaupungintaloon tulleille valtaajille, ettei hän lupaa heille mitään.

"Olen vain kiinnostunut normaalista elämästä kaupungissamme! Pyysin heitä olemaan ampumatta ihmisiä", Kolyhaijev kirjoittaa CNN:n mukaan.

Noin 300 000 asukkaan Herson sijaitsee Mustanmeren rannalla Dnepr-joen suistoalueella. Sijainti on luoteeseen Krimin niemimaalta, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014.

Venäjän joukot ovat estäneet sähkön-, veden- ja lämmönjakelun Etelä-Ukrainan satamakaupunki Mariupolissa, sanoo kaupunginvaltuusto lausunnossaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Kaupunginvaltuuston mukaan Mariupolin piirittäneet venäläiset tuhoavat myös siltoja ja raideyhteyksiä ja estävät ruoan toimittamista kaupunkiin.

Ihmisiä ei valtuuston mukaan pystytä evakuoimaan kaupungista jatkuvan tulituksen vuoksi. Mariupolin apulaiskaupunginjohtaja Sergei Orlov sanoi CNN:llä Suomen aikaa alkuiltapäivästä, että tulitus on jatkunut 26 tuntia ja kaupunkia uhkaa humanitaarinen kriisi.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov syytti länttä ydinsodan harkitsemisesta torstaisessa tiedotustilaisuudessaan. Hänen sanojensa mukaan länsi "jatkuvasti pyörittelee" ydinsodan ajatusta, mutta ydinsota ei ole venäläisten mielessä.

Venäjä kuitenkin nosti ydinasejoukkojensa valmiustilaa viime viikonloppuna ilman lännen provosointia.

Presidentti Vladimir Putin on syyttänyt länsimaita vihamielisistä toimista Venäjää kohtaan ja kutsunut länsimaiden Venäjälle määräämiä pakotteita laittomiksi.

Torstaina AFP:n haastattelema YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet tuomitsi ydinaseilla uhkaamisen.

"Kohonnut ydinaseiden uhkan taso korostaa koko ihmiskuntaan kohdistuvien riskien vakavuutta", hän sanoi.

Yhdysvaltalaisasiantuntijoiden mukaan Venäjän kannalta hyökkäys on tähän mennessä edennyt "katastrofaalisesti". Sen joukot ovat kärsineet ruoan ja polttoaineen pulasta ja hylänneet tankkeja, asiantuntijat arvioivat AFP:lle.

"Tämä on valtava epäonnistuminen tiedustelulle, joka aliarvioi suuresti Ukrainan vastarintaa. Sotilaallinen toteutus on ollut kamalaa", sanoi Michael Vickers, Yhdysvaltain entinen tiedusteluasioiden alipuolustusministeri.

BBC:n mukaan Venäjä on myöntänyt menettäneensä Ukrainassa sodan ensimmäisellä viikolla melkein 500 sotilastaan ja sanoo lähes 1 600:n haavoittuneen. Ukrainan mukaan venäläisiä sotilaita on kuollut tuhansia. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Nimettömänä pysytellyt sotilasliitto Naton viranomainen arvioi CNN-kanavalle torstaina, että Venäjä on joutunut muuttamaan taktiikkaansa Ukrainassa. Sen sijaan, että sen joukot piirittäisivät kaupunkeja, Venäjä haluaa nyt joukkojensa tunkeutuvan kaupunkeihin.

"Raskaammat pommitukset ovat tämän muutoksen seurausta", viranomainen sanoi.

