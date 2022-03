"En ole piilossa" – Ukrainan presidentti julkaisi videon kansliastaan

YK perää turvallista käytävää toimittaakseen humanitaarista apua Ukrainan konfliktialueille. Venäjä tarjoamat johtivat Venäjälle ja Valko-Venäjälle, ja Ukrainan kieltäydyttyä tarjouksesta Venäjä syyttää Ukraina sotarikoksista, koska se on estänyt ihmisiä pakenemasta.

Lehtikuva / AFP

Zelenskyi pitämässä tv-puhetta viime viikolla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitänyt jälleen myöhäisillan puheenvuoronsa. Tällä kertaa presidentti puhui pääkaupunki Kiovassa sijaitsevasta kansliastaan. Yhdysvaltalaiskanava CNN kirjoittaa, että Zelenskyi esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti kansliassaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Ukrainan presidentin kanslia on julkaissut kirjallisen version puheesta sivuillaan. Presidentti sanoi, ettei ole piilossa ja ettei pelkää mitään.

"Sanon nyt yhden asian: jään tänne. Asun Kiovassa. Bankovankadulla. En ole piilossa. Ja minä en pelkää ketään", presidentti sanoi.

Länsimaiden tiedustelutietojen mukaan Zelenskyi on Venäjän joukkojen tappolistalla numero yksi ja hänen perheensä numero kaksi, BBC uutisoi aiemmin.

Zelenskyi puhui videollaan myös muun muassa humanitaarisista käytävistä. Hän sanoi, että niistä oli sovittu Venäjän kanssa, mutta ne eivät toimineet. Hänen mukaansa Venäjä olisi asettanut miinoja teille, jonka kautta oli tarkoitus kuljettaa ruokaa ja lääkkeitä Mariupoliin.

YK sanoo tarvitsevansa turvallisen käytävän toimittaakseen humanitaarista apua Ukrainan konfliktialueille, sanoo YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths turvallisuusneuvostolle.

Griffiths sanoo, että esimerkiksi Mariupolissa, Harkovassa ja Melitopolissa tarvitaan epätoivoisesti apua, erityisesti henkiä pelastavia lääkkeitä.

Griffiths kehotti kaikkia osapuolia varmistamaan, että Ukrainan siviilejä, koteja ja infrastruktuuria suojellaan.

"Tähän kuuluu, että siviilit saavat vapaaehtoisesti poistua aktiivisilta sotatoimialueita valitsemaansa suuntaan.

Neuvosto on ollut koolla Ukrainan tilanteen takia.

Aiemmin maanantaina Ukraina hylkäsi Venäjän tarjouksen avata pakoreittejä siviileille, jotka ovat loukussa Harkovan, Kiovan, Mariupolin ja Sumyn kaupungeissa. Syynä hylkäykseen oli se, että monet Venäjän tarjoamista reiteistä johtivat Venäjälle tai sen liittolaiselle Valko-Venäjälle.

Kiovan evakuointisuunnitelmaan kuuluisi myös lopulta ihmisten lennättäminen Valko-Venäjältä Venäjälle. Käytännössä ukrainalaiset siis evakuoitaisiin "turvaan" maahan, joka parhaillaan hyökkää heidän kotimaahansa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui Venäjän ehdotusta "moraalisesti kyyniseksi".

Venäjän mukaan Ukraina on syyllistynyt sotarikokseen estämällä ihmisiä pakenemasta.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo saaneensa raportteja tykistötulesta, joka on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa. Venäjä on piirittänyt kaupunkia.

IAEA:n mukaan hyökkäys tapahtui sunnuntaina.

Järjestö kertoo, että alueella ei ole havaittu nousua säteilytasoissa. IAEA sanoo, että laitoksen radioaktiivisen aineen varastot ovat erittäin vähäiset.

Laitos on osa Harkovan fysiikan ja teknologian instituuttia, joka on päätynyt salaliittoteorioiden ja Venäjän median perusteettomien väitteiden keskipisteeseen. On väitetty perusteettomasti, että Ukraina kehittäisi jonkinlaista ydinasetta.

IEAE sanoo, että sunnuntainen hyökkäys on viimeisin tapaus, jossa ydinlaitos on joutunut sodan kouriin.

"Meillä on jo ollut useita välikohtauksia, joissa Ukrainan ydinturvallisuus on vaarantunut", sanoi IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi.

Viime viikolla Zaporizhzhjan ydinvoimalassa syttyi tulipalo, kun Venäjän joukot tulittivat kohti ydinvoimalaa. Palokunnalla oli merkittäviä vaikeuksia päästä sammuttamaan paloa. Laitosalueella syttynyt tulipalo oli ydinvoimalan koulutusrakennuksessa.