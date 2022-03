YK: Ukrainasta paennut ulkomaille jo yli kaksi miljoonaa ihmistä – Koillis-Ukrainassa on meneillään Sumyn kaupungin evakuointi

LEHTIKUVA/AFP

Ukrainan sotaa on paennut ulkomaille jo yli kaksi miljoonaa ihmistä, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Noin 1,2 miljoonaa Ukrainasta lähteneistä on paennut Puolaan.

Aiemmin tänään YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi arvioi kahden miljoonan rajapyykin ylittyvän tänään tai huomenna.

Puolan rajan lähellä sijaitsevan ukrainalaiskaupunki Lvivin pormestari kertoi eilen kaupungin kamppailevan pakolaisten määrän kanssa. Pormestarin mukaan kaupungissa majoittui maanantaina noin 200 000 pakolaista, ja rautatieaseman läpi kulkee joka päivä noin 50 000 ihmistä.

Ukrainan koillisosassa Sumyn kaupungin evakuointi on alkanut, kertoi Ukrainan presidentinkanslian apulaispäällikkö viestipalvelu Telegramissa aamupäivällä.

Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan maan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoi evakuointireitin kulkevan Sumysta maan keskiosissa sijaitsevaan Pultavan kaupunkiin.

Sumyn kaupunki on alle 50 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Kaupungissa on käyty viime päivinä kovia taisteluita. Sumyn pelastusviranomaiset kertoivat tiistaina, että ainakin 21 ihmistä oli kuollut maanantai-iltana kaupungin pommituksessa. Kuolleiden joukossa on viranomaisten mukaan kaksi lasta.

Vereshtshukin mukaan muista evakuointireiteistä ei ole päätetty. Britannian yleisradioyhtiö BBC kuitenkin kertoo paikallisiin lähteisiin viitaten, että myös Kiovan lähistöllä sijaitsevasta Irpinin kaupungista evakuoitaisiin parhaillaan ihmisiä kohti pääkaupunkia. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Irpinistä on evakuoitu ainakin 150 ihmistä.

Varapääministeri Vereshtshuk vetosi aamupäivällä Venäjään, jotta se hyväksyisi välittömästi Ukrainan ehdottamat humanitaariset käytävät myös muista sodan runtelemista ukrainalaiskaupungeista.

Ukrainan puolustusministeriö syytti tiistaina Venäjää Mariupolin humanitaarisen käytävän estämisestä.

"Vihollinen on hyökännyt humanitaarisen käytävän suuntaan", puolustusministeriö kertoi Facebookissa.

Venäjä kertoi aiemmin olevansa valmis avaamaan tänään humanitaarisia käytäviä pakoreiteiksi ukrainalaisille siviileille Sumyn lisäksi ainakin Kiovasta, Mariupolista ja Harkovasta.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzja kertoi maanantai-iltana YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, ettei Venäjän tarjoukseen kuulu vaatimuksia siitä, että evakuointireitit ohjattaisiin tiistaina välttämättä Venäjälle.

"Ihmiset saisivat itse päättää, mihin heidät evakuoitaisiin", Nebenzja kertoi neuvoston kokouksen lopulla.

Neuvosto oli koolla Ukrainan tilanteen takia.

Ukraina hylkäsi Venäjän aiemman tarjouksen humanitaarisista käytävistä maanantaina, sillä suurin osa pakoreiteistä johti Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Kiovaa koskevaan evakuointisuunnitelmaan kuului tuolloin myös ihmisten lennättäminen Valko-Venäjältä Venäjälle. Käytännössä ukrainalaisia siis evakuoitaisiin "turvaan" maahan, joka parhaillaan hyökkää heidän kotimaahansa.

Ukrainan asevoimat kertoo venäläisen kenraalimajuri Vitali Gerasimovin saaneen surmansa taisteluissa lähellä Harkovaa. Brittiläisen Guardian-lehden mukaan sotatapahtumia seuraava kansalaisjournalistien Bellingcat-ryhmä olisi saanut vahvistuksen Gerasimovin kuolemalle myös venäläislähteistä.

Jos tieto varmistuu, Gerasimov on jo toinen Ukrainan sodassa kaatunut venäläiskenraali. Venäjä vahvisti tämä kuun alussa kenraalimajuri Andrei Suhovetskin kuolleen taisteluissa. Molemmat kenraalit kuuluivat Venäjän 41. armeijakunnan johtoportaaseen.

Britannian sotilastiedustelu odottaa Venäjä kiihdyttävän entisestään syytöksiä Ukrainaa kohtaa joukkotuhoaseiden valmistelusta. Tiedustelun mukaan Venäjä haluaa näin jälkikäteen rakentaa itselleen tekosyytä ja oikeutusta sotatoimien aloittamiselle Ukrainaa vastaan.

Tiedustelupalvelun arvioista tviittasi Britannian puolustusministeriö.

Venäjä on jo pitkään vihjaillut Ukrainan valmistelevan salaa ydinasetta tai biologista asetta. Helmikuun lopun jälkeen nämä syytökset ovat kuitenkin huomattavasti lisääntyneet, Britannian sotilastiedustelu toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu tänään videoyhteydellä Britannian parlamentin alahuoneelle, kertoo muun muassa Guardian-lehti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkomainen valtiojohtaja puhuu suoraan alahuoneen kansanedustajille.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace pitää Zelenskyin puhetta äärimmäisen tärkeänä tapahtumana.

Wallace sanoi Sky Newsin haastattelussa Britannian myös tukevan Puolaa, jos se päättää lahjoittaa venäläisvalmisteisia Mig-29-hävittäjiään Ukrainalle. Wallace kuitenkin varoitti samalla, että moinen päätös voi asettaa Puolan Venäjän tulilinjalle.

Ukrainan entinen presidentti Viktor Janukovitsh vetoaa maan nykyiseen johtajaan Zeleskyiin, jotta tämä lopettaisin sodan Ukrainassa. Janukovitshin lähettämästä kirjeestä kertovat muun muassa uutistoimisto RIA ja Kyiv Independent.

Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

Janukovitshin mukaan Zelenskyin pitäisi päästä yli ylpeydestään ja halustaan olla sankari, jotta verenvuodatus saataisiin loppumaan. Janukovitsh väittää, että tällaista päätöstä kiittäisivät niin Ukrainan kansa kuin maan läntisen kumppanimaat.

Venäjän tukema Janukovitsh erotettiin virastaan vuonna 2014, minkä jälkeen hän pakeni Venäjälle.

Kiinan presidentti Xi Jingping kehottaa osapuolia Ukrainassa "maksimaaliseen pidättyvyyteen" vieläkin suuremman humanitaarisen kriisin estämiseksi. Xi keskusteli tilanteesta videoyhteydellä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa.

Kiina on yhtenä harvoista valtioista kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän hyökkäystä. Videokeskustelussa Xi kuitenkin käytti tapahtumista Venäjällä kiellettyä termiä, kun hän sanoi Kiinan valittavan sitä, että Euroopassa käydään jälleen "sotaa".

Politicon mukaan Xi myös lupasi Kiinan koordinoivan toimiaan EU:n kanssa, jotta sodan laajenemiselta vältyttäisiin.

