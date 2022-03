Venäjän valtaamassa Hersonissa asuva Andriy kertoo kaupungin asukkaiden uhmaavan miehittäjiä – mieltään osoittavien paikallisten kerrotaan kieltäytyneen Venäjän ruoka-avusta

LEHTIKUVA / Ihor Tsurkan

Lähes 300 000 asukkaan Herson elää nyt miehitysvallan alla. Kielellisesti venäläisenemmistöinen kaupunki ei ole toivottanut venäläisjoukkoja tervetulleiksi, vaan asukkaat ovat osoittaneet mieltä miehittäjiä vastaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sujunut hitaammin kuin moni länsimaa pelkäsi ja Kremlissä ehkä toivottiin. Toistaiseksi Venäjä on saanut haltuunsa vain yhden merkittävän ukrainalaisen kaupungin, Dneprjoen varrella Mustanmeren rannikolla lähellä Krimiä sijaitsevan Hersonin.

Lähes 300 000 asukkaan kaupunki elää nyt miehitysvallan alla. Kielellisesti venäläisenemmistöinen kaupunki ei ole toivottanut venäläisjoukkoja tervetulleiksi, kertoo kaupungissa asuva Andriy, 40, STT:lle sähköpostitse.

"Hersonin kaupungissa puhutaan enimmäkseen venäjää, joten miehittäjät kuvittelivat ja sanoivat televisio-ohjelmissaan, että Hersonin kansa ottaisi heidät vastaan kukkien kanssa. Mutta he olivat väärässä. Nyt on päivittäisiä mielenosoituksia, joissa näytämme miehittäjille, ettemme halua olla osa Venäjää!" kirjoittaa Andriy.

Hersonin kaupunki on nyt Andriyn mukaan täysin eristetty muusta maailmasta, sillä venäläisjoukot ovat tukkineet jokaisen tien ulos kaupungista. Andriyn perhe pääsi pakenemaan Hersonista muualle Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen toisena päivänä.

Andriyn mukaan ruokaa tai lääkkeitä ei ole saatu tuotua ulkoa, ja sairaalat sekä apteekit myyvät vain jäämiä varastoistaan. Sama tilanne on ruoan kanssa. Paikalliset yrittävät elää varastoon jääneellä ruoalla, jotta heidän ei tarvitsisi pyytää ruokaa venäläisjoukoilta.

"Venäläiset odottavat, että ruoka loppuu, jotta paikalliset tulisivat pyytämään ruokaa heidän joukoiltaan. Sitten he alkavat jakaa ruokaa niin kutsuttuna "humanitaarisena apuna". [– –] Ja kaikki tämä "humanitaarinen apu" on vain televisiota varten, ja ruoka on varastettu ukrainalaisten tukikohdista Hersonin ympäriltä", Andriy kirjoittaa.

Hänen mukaansa kukaan paikallisista ei halua venäläisten tarjoamaa ruokaa. Lisäksi Andriyn mukaan ihmiset ovat aloittaneet mielenosoituksia, jotta Venäjän televisiossa ei nähtäisi vääristeltyä kuvaa. Andriyn mukaan tarkoituksena on näyttää maailmalle, että "Herson on Ukrainaa ja sen kansa tukee Ukrainan armeijaa!".

Samaan aikaan Venäjän pelätään heittävän hukkaan läheisen suuren kanatilan, joka voisi ruokkia paikallisia.

"Siellä ei ole rehua, joten päivän parin sisällä kanat alkavat kuolla. Tila on vain 10 kilometrin päässä Hersonista", Andriy sanoo.

Venäjän joukot ovat Andriyn mukaan estäneet rehukuljetukset kanalaan.

Venäjän valloittamilta alueilta Ukrainasta on vaikea saada tarkkaa tietoa, eikä STT ole voinut vahvistaa kaikkia Andriylta saatuja tietoja muista lähteistä.

Paikallismiehen kertomus vastaa kuitenkin pääpiirteissään muita Hersonista kuultuja silminnäkijäkertomuksia, kuten brittilehti Guardianin sunnuntaina julkaisemaa kahden toimittajan päiväkirjaa paikan päältä. Myös Guardianiin kirjoittaneiden toimittajien mukaan kaupungin asukkaat ovat kieltäytyneet Venäjän ruoka-avusta.

Andriyn mukaan miehityksen alussa Venäjän joukot tekivät väkivaltaa Hersonissa ja surmasivat kaupunkilaisten tietojen mukaan noin 60–100 ihmistä, joista osa oli alueellisia puolustajia ja osa siviilejä.

"Tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. Seuraavana päivänä ihmiset ryhtyivät osoittamaan mieltään kaupungin keskustorilla."

Andriyn mukaan Hersonin läheisissä kylissä olevat venäläisjoukot ovat uhkailleet, että jos he joutuvat vetäytymään alueelta, he surmaavat kaikki Ukrainaa kannattavat.

Hersonissa kaikki mielipiteensä julkisesti näyttävät asukkaat ovat Ukrainan puolella, Andriy sanoo. Venäjää kannattavia asukkaita on vain vähän, ja he ovat enimmäkseen vaiti.