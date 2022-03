Venäläisjoukot lähestyvät hitaasti Kiovaa, Mariupoliin yritetään toimittaa apua

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaatii Melitopolin pormestarin välitöntä vapauttamista. LEHTIKUVA / AFP

Ilmahälytyssireenit ovat soineet viime yönä ja aamulla myös ainakin Odessassa, Dniprossa ja Harkovassa, kertoo Ukrainan media.

Lauantaina on ollut tarkoitus niin ikään yrittää jälleen Mariupolin satamakaupungin evakuointia. Maan eteläosassa sijaitsevassa kaupungissa on edelleen satojatuhansia ihmisiä, joiden tilanne on epätoivoinen. Paikallisviranomaisten mukaan ihmisiä on jouduttu hautamaan joukkohautaan.

"Satojatuhansia ihmisiä on täysin piiritettynä. Piiritykset kuuluivat sodankäyntiin keskiajalla. Niiden käyttö on nykyisin kielletty, ja hyvästä syystä", sanoi Lääkärit ilman rajoja -järjestön Ukrainan operaatioiden johtoon kuuluva Stephen Cornish.

Useat kansainväliset järjestöt, mukaan lukien YK, ovat epäilleet Venäjän syyllistyneen Mariupolissa sotarikoksiin.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Mariupoliin yritetään jälleen lauantaina toimittaa elintarvikkeita, vettä ja lääkkeitä. Avustuskolonnan mukana kaupungista voisi päästä pois myös siviilejä.

Mariupolin aikaisemmat evakuointiyritykset ovat ukrainalaislähteiden mukaan epäonnistuneet kiivaan venäläistulituksen vuoksi.

Ukrainassa siviilien evakuoinnit on jälleen aloitettu Sumyn kaupungista maan koillisosasta. Kaupungin sotilasviranomaisten mukaan useita ajoneuvosaattueita on lähtenyt humanitaarista käytävää pitkin kohti Pultavaa maan keskiosassa, kertoo BBC.

Saattueiden on määrä saapua perille iltapäivällä.

Ukrainan armeijan mukaan venäläisjoukot ovat hyökänneet Kiovan puolustusta vastaan kaupungin pohjois- ja länsilaidoilla, missä Irpinin ja Buchan lähiöitä on jo päiväkausia tulitettu raskaasti kranaateilla.

Luoteesta Kiovaa lähestyy puolestaan venäläisiä panssariajoneuvoja.

Zelenskyi varoitti, että tilanne on huonontumassa nopeasti.

"Sumyn, Kiovan ja Donetskin alueilla ei ole enää sähköjä, ja lämmityksen kanssa on vaikeuksia. Kaasua ja vettä ei ole. Tämä on humanitaarinen katastrofi", presidentti kiteytti.

Varhain lauantaina pitämässään puheessa presidentti Zelenskyi vetosi venäläisäiteihin, jotta nämä eivät päästäisi poikiaan sotaan Ukrainaan.

"Haluan sanoa tämän vielä kerran venäläisäideille, varsinkin varusmiehien äideille. Älkää lähettäkö lapsianne sotaan vieraaseen maahan", presidentti vetosi.

Venäjän joukot ovat kärsineet pahoja tappioita hyökkäyksessä Ukrainaan, mutta tiedot uhrien määrästä vaihtelevat lähteestä riippuen. Zelenskyin mukaan yli 12 000 venäläissotilasta on kuollut. Amerikkalaisten arvioiden mukaan kaatuneita olisi 2 000–4 000. Venäjän puolustusministeriö kertoi viime viikolla alle 500 sotilaan kuolleen.

Venäläisjoukot ovat kaapanneet ukrainalaisen Melitopolin kaupungin pormestarin Ivan Fedorovin, kertoi Ukrainan ulkoministeriö Facebook-viestissään.

Uutiskanava CNN kertoo, että kaappauksesta julkaistulla videolla aseistautuneet miehet taluttavat Fedorovia pois kaupungin hallintorakennuksesta perjantaina. CNN:n mukaan ukrainalaismediat ovat vahvistaneet Melitopolin kaupunginvaltuuston edustajilta videolla näkyneen kaapatun miehen olevan Fedorov.

Ulkoministeriön mukaan pormestarin kaappaus rikkoo Geneven sopimuksissa mainittua kohtaa, joka kieltää siviiliväestön ottamista panttivangiksi.

Venäjän tukeman Luhanskin syyttäjän verkkosivustolla Fedorovia syytetään terroristisen toiminnan avustamisesta ja rahoittamisesta sekä oikeistolaisen Oikea sektori -liikkeen tukemisesta, kertoo CNN.

Fedorov kertoi maaliskuun ensimmäisenä päivänä venäläisjoukkojen miehittäneen Melitopolin kaupungin.

Ukrainan parlamentin Twitter-tilillä julkaistun viestin mukaan aiemmin alueella on kaapattu myös Zaporizhzhjan aluevaltuuston varajohtaja, joka on kuitenkin jo vapautettu.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Telegram-kanavallaan julkaistussa videopuheessaan, että Melitopolin pormestarin kaappaus on merkki venäläisvalloittajien heikkoudesta.

"He eivät löytäneetkään kätyreitä, jotka luovuttaisivat kaupungin ja vallan valtaajille. Siksi he ovat ottaneet käyttöön uudenlaisen terrorin, jossa poistetaan fyysisesti paikallisviranomaisia."

Zelenskyi pitää kaappausta rikoksena itse demokratiaa vastaan ja vaatii pormestarin välitöntä vapauttamista.

"Venäjän toimet Ukrainassa tullaan rinnastamaan Isis-terroristien toimiin", Zelenskyi kertoi.

Venäjä on pommittanut siviilialueita Mykolaivin satamakaupungissa. Yhdysvaltaislehti New York Timesin mukaan kaupungissa oli hiljaista usean päivän ajan, mutta venäläisjoukot avasivat tulen jälleen perjantai-iltana.

Tulituksen tielle joutui muun muassa ostoskeskuksen parkkipaikka, kertoi alueen kuvernööri Vitaliy Kim Telegram-viestissä. Kuvernöörin mukaan pommitukset veivät sähköt usealta asuinalueelta. Paikallisviranomaisten mukaan myös kaupungissa sijaitseva syöpäsairaala olisi joutunut tulituksen kohteeksi. New York Timesin näkemä video tukee väitettä.

Etelä-Ukrainassa sijaitseva Mykolaiv on puolen miljoonan asukkaan satamakaupunki. Venäjä on yrittänyt vallata sijainniltaan strategisesti tärkeää kaupunkia onnistumatta liki kahden viikon ajan.