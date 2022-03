Yhdysvaltalaismedioiden lähteet: Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua Ukrainassa sotimiseen

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan esiintyi sunnuntaina useissa keskusteluohjelmissa ja sanoi Valkoisen talon seuraavan tarkasti, tarjoaako Kiina materiaalista tai taloudellista tukea pakotteiden kohteena olevalle Venäjälle. LEHTIKUVA/AFP

Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotakalustoa ja muunlaista apua Ukrainaan hyökkäämisen alkuajoista asti, kertovat lähteet Yhdysvaltain hallinnosta Financial Timesille ja Washington Postille. Lähteet eivät kuitenkaan tarkenna, millaista kalustoa Venäjä on tarkalleen ottaen pyytänyt.

Eräs Financial Timesin lähteistä sanoo Yhdysvaltojen aikovan mahdollisesti varoittaa liittolaisiaan siitä, että Kiina saattaa valmistella tuen tarjoamista Venäjälle. Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat esittäneet arvioita, että Venäjän asevarannot alkavat ainakin joidenkin asetyyppien osalta käydä vähiin.

Valkoinen talo ja Kiinan suurlähetystö Washingtonissa eivät kommentoineet asiaa Financial Timesille.

Valkoinen talo tiedotti aiemmin sunnuntaina, että Yhdysvaltojen ja Kiinan korkean tason edustajat tapaavat maanantaina Roomassa keskustellakseen muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston (NSC) lausunnossa kerrotaan, että tapaamisessa on tarkoitus muun muassa käydä läpi Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksia alueelliseen ja maailmanlaajuiseen turvallisuuteen.

Kiina on kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän aloittamaa sotaa, ja se on toistuvasti Venäjän tavoin syyttänyt sotilasliitto Naton laajenemista itään Venäjän ja Ukrainan välien kiristymisestä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan esiintyi sunnuntaina useissa keskusteluohjelmissa ja sanoi Valkoisen talon seuraavan tarkasti, tarjoaako Kiina materiaalista tai taloudellista tukea pakotteiden kohteena olevalle Venäjälle.

Sullivan kertoi CNN:n ohjelmassa Yhdysvaltojen viestineen Kiinalle, ettei Yhdysvallat seuraa vierestä, jos mikä tahansa maa alkaa kompensoida Venäjälle pakotteista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Kiina on vakuuttanut, että sen ystävyys Venäjän kanssa on vakaalla pohjalla siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäys on tuomittu kansainvälisesti. Kiina on ilmaissut myös olevansa käytettävissä avuksi neuvotteluihin sodan lopettamiseksi.