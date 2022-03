Japanissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut voimakkaan maanjäristyksen vuoksi – lisäksi yli 90 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen

Järistys aiheutti vahinkoja muun muassa Fukushiman kaupungin alueella. LEHTIKUVA / AFP

Japanissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä eilen sattuneen voimakkaan maanjäristyksen vuoksi, kertovat viranomaiset. Lisäksi kymmenien kerrotaan loukkaantuneen.

Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,4. Uutiskanava NBC Newsin mukaan Japanin ilmatieteen laitos on päivittänyt voimakkuutta hieman ylöspäin aiemmin ilmoitetusta.

Maanjäristys tapahtui Fukushiman alueen rannikkoseudulla noin 60 kilometrin syvyydessä hieman ennen puoltayötä paikallista aikaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan järistystä edelsi alueella vain minuutteja aiemmin toinen voimakas järistys, joka oli voimakkuudeltaan 6,1.

Yön ja aamun aikana alueella oli ollut vielä useita pienempiä järistyksiä.

Pelastusviranomaisten mukaan Fukushiman ja Miyagin alueella on kuollut kummassakin yksi ihminen. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut useilla eri alueilla. Kaikkiaan loukkaantuneita on ainakin yli 90.

Järistyksen jälkeensä jättämien tuhojen laajuuden arviointi maan koillisosassa oli edelleen kesken varhain torstaina paikallista aikaa.

Maanjäristys aiheutti myös tsunamivaroituksen maan koillisrannikolla, mutta tsunamin aaltojen kerrottiin jääneen lopulta pieniksi ja varoitus on ehditty sittemmin jo poistaa.

Vaikka tuhojen tarkka laajuus oli vielä varhain torstaina hämärän peitossa, on yksittäisistä vaurioista kuitenkin kerrottu. Esimerkiksi Fukushiman kaupungin pohjoispuolella kerrottiin luotijunan suistuneen raiteiltaan maanjäristyksen vuoksi.

Kukaan ei loukkaantunut tapahtuneen vuoksi, mutta 75 matkustajaa ja kolme henkilökunnan jäsentä oli loukussa neljän tunnin ajan ennen kuin heidän onnistui paeta junasta.

Järistys katkoi sähköjä niin pääkaupungissa Tokiossa kuin muuallakin Japanissa. Kaikkiaan yli kaksi miljoonaa kotitaloutta oli vailla sähköä maanjäristyksen jälkeen.

Yön aikana sähköjä on saatu kuitenkin palautettua. Sähköyhtiö TEPCO kertoi yli 35 000 kotitalouden olleen vielä torstaina aamusta vailla sähköä Miyagin ja Fukushiman alueilla.

Viranomaiset tarkastivat myös Fukushiman ydinvoimalan toimintoja maanjäristyksen jälkeen ja kertoivat, että eivät havainneet niissä mitään poikkeamia.

Maaliskuussa 2011 maanjäristyksen aiheuttamat tsunamiaallot löivät Fukushiman ydinvoimalan reaktoreihin ja aiheuttivat vakavimman ydinvoimalaonnettomuuden sitten Tshernobylin ydinkatastrofin vuonna 1986.