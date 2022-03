Brittitiedustelu: Venäjä keskittyy nyt ilmaiskujen tekoon – kärsijöinä etenkin siviilit

Sotilastiedustelun mukaan tarkoituksena on heikentää ukrainalaisten joukkojen puolustustahtoa ja välttää omiin joukkoihin kohdistuvia tappioita.

Alkuviikosta Venäjän tulitus osui etelä-Ukrainassa Mykolaivin kaupungissa sijaitsevaan sairaalarakennukseen.

Britannian sotilastiedustelun päivittäisen Ukraina-katsauksen mukaan Venäjä on tällä hetkellä haluton suoriin asutuskeskustaisteluihin eli kaupungeissa käytäviin taisteluihin. Sen sijaan maa näyttää keskittyvän ilmasta käsin tehtyihin hyökkäyksiin ja pommituksiin.

Sotilastiedustelun mukaan tarkoituksena on heikentää ukrainalaisten joukkojen puolustustahtoa ja välttää omiin joukkoihin kohdistuvia tappioita.

Tiedustelu arvioi myös, että Venäjä jatkaa ukrainalaisiin kaupunkeihin kohdistuvaa voimakasta tulitusta, josta kärsivät etenkin siviilit.

Venäjä jatkaa myös Mariupolin, Harkovan ja Tshernihivin saartoa.

Ukrainassa on tehty yli 70 iskua sairaaloita, ambulansseja ja lääkäreitä vastaan, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO BBC:lle. Näissä iskuissa on kuollut ainakin yli 70 ihmistä ja haavoittunut lähes 40 sitten helmikuun lopun, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

WHO:n Ukrainan edustajan Jarno Habichtin mukaan on huolestuttavaa, että iskut terveydenhuoltoa vastaan lisääntyvät päivittäin.

Ukrainan mukaan Venäjä on iskenyt muun muassa Harkovan eteläpuolella sijaitsevaan sairaalaan maaliskuun alussa. Sairaalassa hoidettiin esimerkiksi raskaana olevia naisia ja lapsia.

Sotatoimien kohdentaminen sairaaloihin on Geneven sopimuksen vastaista.

Kansainvälinen poliisijärjestö Interpol kertoo lähettäneensä Moldovaan osaston auttamaan maan viranomaisia ihmiskaupan ehkäisyssä.

Osasto tarjoaa kenttäapua viranomaisille ja avustusjärjestöille.

"Rikolliset käyttävät jokaisen mahdollisuuden kasvattaakseen laittomia tuottojaan. Kaikki Ukrainan rajalle viime kuukauden aikana kerääntyneet eivät toimi hyvät aikomukset mielessään", kertoo Interpolin pääsihteeri Jürgen Stock järjestön tiedotteessa.

Interpolin saamien tietojen mukaan useilla rajanylityspaikoilla on odottanut ihmissalakuljettajia, jotka pyrkivät käyttämään hyväksi Ukrainasta pakenevia. Erityisen haavoittuvaisia ovat Interpolin mukaan lapset ja ilman aikuista matkaavat alaikäiset.

Myös Unicef varoitti viikko sitten lauantaina Ukrainasta pakenevilla lapsilla olevan korkea riski joutua ihmiskaupan uhriksi.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tietokannan mukaan Ukrainan rajan yli Moldovaan on paennut yli 370 000 ihmistä. Noin 2,5 miljoonan asukkaan Moldova on Euroopan köyhimpiä maita.

Yhteensä Ukrainasta on paennut UNHCR:n mukaan yli 3,7 miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan kuukausi sitten.

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko väittää Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun saaneen sydänkohtauksen, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

"Shoigun sydänkohtaus tapahtui, kun (presidentti Vladimir) Putin syytti häntä täydellisestä epäonnistumisesta Ukrainan valtaamisessa", Herashchenko kertoi Facebook-viestissään.

BBC:n mukaan Venäjä ei ole vahvistanut Shoigun terveydentilaan liittyviä väitteitä.

Shoigua ei ole nähty julkisuudessa yli kahteen viikkoon.

"Puolustusministerillä on tällä hetkellä paljon huolia, joten nyt ei ole oikea aika media-aktiviteeteille. Sehän on aivan ymmärrettävää", perusteli Kremlin edustaja Dmitri Peskov torstaina Shoigun poissaoloa julkisuudesta venäläisellä uutissivusto Lentalla.

Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset julkistivat aiemmin tietoja, joiden mukaan Shoigu saattaisi olla suunnittelemassa vallankaappausta. Hänen on myös arveltu puolustusministerinä joutuneen presidentti Putinin epäsuosioon surkeasti sujuneen Ukrainan sodan vuoksi.