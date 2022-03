Brittitiedustelu: Tappioita kärsineitä venäläisjoukkoja vetäytynyt pois Ukrainasta – YK:n mukaan jo yli neljä miljoonaa ukrainalaista paennut maasta

Britannian tiedustelu arvioi Venäjän kompensoivan maajoukkojensa puutteellista toimintakykyä ilmaiskuilla ja tykistötulella. LEHTIKUVA/AFP

Britannian sotilastiedustelun mukaan pahoja tappioita Ukrainassa kärsineitä venäläisjoukkoja on vetäytynyt takaisin Venäjälle ja Valko-Venäjälle huollettavaksi ja järjestäytymään uudelleen. Tämä asettaa lisäpaineita Venäjän joukkojen huollolle ja on osoitus siitä, että venäläisten hyökkäysjoukkojen kärjen on ollut vaikeaa ryhmittyä uudelleen Ukrainassa.

Britannian tiedustelu arvioi Venäjän kompensoivan maajoukkojensa puutteellista toimintakykyä ilmaiskuilla ja tykistötulella. Ilmoittamalla keskittymisestä sotatoimiin Donetskissa ja Luhanskissa Venäjä myöntää epäsuorasti, etteivät sen joukot kykene kunnolla ylläpitämään hyökkäystä kuin yhdellä toimintasuunnalla, brittitiedustelu arvioi.

Kremlin mukaan Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa Turkin Istanbulissa ei tiistaina saavutettu merkittäviä askeleita. Neuvotteluissa ei ollut läpimurtoja tai "mitään kovin lupaavaa", sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille.

Aiemmin molemmat osapuolet ovat ilmaisseet, että neuvotteluissa tapahtui edistystä. Neuvottelijoiden mukaan myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välinen tapaaminen olisi mahdollinen.

Zelenskyi sanoi eilisiltana näkevänsä neuvotteluissa positiivisia merkkejä. Neuvotteluissa käytiin läpi muun muassa Ukrainan puolueetonta asemaa, joka voisi tulla osaksi mahdollista rauhansopimusta.

Zelenskyi sanoi myös, etteivät ukrainalaiset aio hellittää puolustustaistelustaan.

Venäjä sanoi tiistain neuvottelujen jälkeen vähentävänsä "radikaalisti" sotatoimiaan Kiovan ja Tshernihivin kaupunkien ympäristössä. Sotatoimet eivät kuitenkaan vaikuta loppuneen.

Ukrainalaisen Kyiv Independent -uutissivuston mukaan Kiovassa kuultiin keskiviikkona aamulla useita räjähdyksiä. Kaupungin apulaispormestarin mukaan iskut eivät osuneet itse Kiovaan vaan pääkaupungin liepeille.

Lisäksi maan itäosassa Lysytshanskin kaupungin kerrotaan olleen aamulla raskaan tykkitulen kohteena, kertoo Nexta-tv.

Donetskin alueen kuvernöörin Pavlo Kyrylenkon mukaan Venäjän iskut ovat jatkuneet koko Donetskin kontaktilinjalla, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Myös pohjoisen Tshernihivin kaupungin moukarointi oli jatkunut paikallisen kuvernöörin Vjatsheslav Tshaun mukaan läpi koko yön. Lisäksi Nizhynin kaupunki oli tulituksen ja ilmaiskujen kohteena, Tshau kirjoitti sosiaalisessa mediassa AFP:n mukaan.

YK:n mukaan jo yli neljä miljoonaa ukrainalaista on paennut kotimaastaan Venäjän reilu kuukausi sitten aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tuoreimman päivityksen mukaan lähteneiden määrä on noin 4,02 miljoonaa.

Pakolaisista suurin osa, 2,3 miljoonaa, on YK:n mukaan poistunut Ukrainasta länsinaapuriin Puolaan.

Lisäksi miljoonia on joutunut lähtemään kotoaan muualle Ukrainaan.

Venäjän sotatoimien merkittävät tuhot Mariupolissa näkyvät yhdysvaltalaisen Maxar-satelliittiyhtiön välittämissä uusissa satelliittikuvissa. Kuvista ovat uutisoineet muun muassa uutiskanavat CNN ja NBC.

Kuvien perusteella pahoin vaurioituneita asuinrakennuksia on muun muassa Livoberezhnyin alueella Mariupolin itäpuolella. Eräässä ilmeisesti Livoberezhnyin itäosasta otetussa kuvassa näkyy kymmeniä taloja, joista lähes jokaisen katto näyttää tuhoutuneen tai pahasti vaurioituneen.

Kuvat näyttävät myös Venäjän pommittaman teatterin, jossa Mariupolin kaupunginhallinnon mukaan on saattanut kuolla jopa 300 siviiliä.

Lisäksi kuvissa näkyy suuri joukko ihmisiä jonottamassa paikalliseen supermarkettiin Mariupolin länsiosassa.

Ukrainan mukaan Mariupolissa on kuollut ainakin 5 000 ihmistä Venäjän hyökkäyksen alettua. Venäjän saartamassa kaupungissa arvioidaan olevan edelleen peräti 160 000 ihmistä.

Mariupolin kaupunginhallinto syyttää Venäjän vieneen yli 20 000 Mariupolin asukasta Venäjälle vasten näiden tahtoa. Tietoa ei ole pystytty riippumattomasti vahvistamaan.

Saarretussa ukrainalaiskaupungissa Mariupolissa sijaitseva Punaisen Ristin varastorakennus on kärsinyt ainakin kahdesta ilmaiskusta, yhdysvaltalaisen Maxar-satelliittiyhtiön välittämät uudet satelliittikuvat osoittavat. Asiasta kertoo CNN.

Satelliittikuvien mukaan sekä varaston pohjoispäähän että eteläpäähän on isketty kahden viime viikon aikana.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tiedottaja Jason Straziuso on vahvistanut CNN:lle, että satelliittikuvissa näkynyt rakennus on Punaisen Ristin varasto.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP