Sambian safarilla voi ihailla villiä luontoa ja suuria eläimiä – afrikkalaisvaltio häviää naapurimailleen luontomatkailussa

Kyyti on niin kuoppaista, että penkin edessä olevaa kaidetta on puristettava rystyset valkoisina. Muutoin vaarana on lennähtää jeepin avolavalta päistikkaa pusikkoon.

Turismikonsultti Josephine Sampa Mehl arvioi, että Sambia on tavoittanut vain noin kymmenen prosenttia luontoturisminsa täydestä potentiaalista.

”Zimbabwe houkuttelee kolme kertaa enemmän turisteja kuin Sambia, ja jopa pinta-alaltaan paljon pienempi Malawi houkuttelee tuplasti enemmän.”

Edjan van der Heide uskoo, että käänne parempaan on tuloillaan.

”Sambia on nukkuva jättiläinen. Suurin ongelma on, ettei meitä juuri tunneta maailmalla. Sambia on säily­nyt tuntemattomana, mutta kun saamme lisää tunnettavuutta, on meillä kaikki mahdollisuudet nousta luonto­matkailun suurmaaksi.”

Sambian hallinto laittaa matkailun markkinointiin vuodessa 650 000 dollaria eli noin 530 000 euroa.

”Se on todella vähän. Matkailuun on löydyttävä lisää resursseja. Zimbabwessa vastaava summa on 13 miljoonaa dollaria”, turismikonsultti Sampa Mehl tähdentää.

Maahan saapuvista luontoturisteista 60 prosenttia on eurooppalaisia, 20 prosenttia amerikkalaisia ja loput 20 prosenttia enimmäkseen eteläafrikkalaisia ja australialaisia.