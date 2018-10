New York Times: Presidentti Trump ollut osallisena vanhempiensa kiinteistöimperiumin satojen miljoonien verovälttelyyn

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut nykyrahassa mitattuna yli 400 miljoonan dollarin arvosta rahaa edesmenneen isänsä kiinteistöimperiumilta, kertoo New York Times. Lahjoitukset alkoivat, kun Donald Trump oli vauvaiässä ja ovat jatkuneet näihin päiviin saakka.

New York Timesin dokumenteista selviää, että Donald Trump auttoi vanhempiaan välttelemään veroja. Donald Trump ja hänen sisaruksensa muun muassa perustivat peiteyrityksiä, joiden kautta lahjoitusrahoja kierrätettiin miljoonien dollarien arvosta verojen välttämiseksi, ilmenee New York Timesin dokumenteista ja haastatteluista. Dokumentit osoittavat myös, että Donald Trump auttoi isäänsä ottamaan vastaan vääriä verovähennyksiä, jotka olivat arvoltaan miljoonia dollareita. Lisäksi Donald Trump oli mukana laatimassa strategiaa, jonka avulla hänen vanhempiensa kiinteistöomistukset saatiin roimasti aliarvostettua. Tämän takia Donald Trumpin ja hänen sisarustensa ei tarvinnut maksaa niin paljon veroa, kun kiinteistöomistukset siirtyivät heille.

NYT:n mukaan Donald Trumpin vanhemmat siirsivät lapsilleen yli miljardin arvosta varoja. Tästä summasta olisi pitänyt maksaa lahjaveroa ainakin 550 miljoonaa, mutta Trumpit maksoivat vain hieman yli 52 miljoonaa.

Presidentti Trump on kiistänyt lakimiehensä välityksellä kaikki lehden väitteet.

"New York Timesin väitteet petoksesta ja verojen välttelystä ovat sataprosenttisesti vääriä ja erittäin häpäiseviä. Ei ole olemassa mitään petosta tai verojen välttelyä. Faktat, joihin New York Times perustaa väärät väitteensä, ovat erittäin paikkansapitämättömiä", vastasi Trumpin edustaja Charles J. Harder lausunnossaan.

Donald Trump kehui vaalikampanjansa aikana hankkineensa omaisuutensa valtaosin itse. Hän on sanonut saaneensa isältään vain pienen lainan.

New York Timesin artikkeli perustuu Donald Trumpin isän Fred Trumpin sekä tämän yhtiöiden, liikekumppanien ja rahastojen veroilmoituksiin. Yhteensä veroilmoituksia on artikkelin pohjana yli 200. Lisäksi materiaalina on ollut Fred Trumpin entisten työntekijöiden ja neuvonantajien haastatteluja ja yli 100 000 sivua dokumenttiaineistoa.

New York Times kertoo, että sillä on hallussa kymmeniätuhansia sivuja salassa pidettäviä dokumentteja kuten tiliotteita, tilintarkastusraportteja, tilikirjoja, käteismaksuraportteja, laskuja ja peruttuja shekkejä.

Verovirasto harkitsee tutkinnan aloittamista

Mukana ei ole kuitenkaan Donald Trumpin henkilökohtaisia veroilmoituksia.

"Presidentti Trumpilla ei ole käytännössä mitään tekemistä näiden asioiden kanssa", Harder sanoo.

"Näitä asioita käsitteli Trumpin muu perhe. He eivät olleet itse asiantuntijoita ja luottivat ammattilaisiin varmistaakseen, että kaikki menee säännösten mukaan", Harder jatkaa.

Presidentin veli Robert Trump kirjoittaa perheensä puolesta lähettämässään tiedotteessa, että "meidän rakas isämme, Fred Trump nukkui pois kesäkuussa 1999 ja rakas äitimme nukkui pois elokuussa 2000". Hänen mukaansa kaikki lahja- ja kiinteistöverot on arkistoitu ja kaikki tarvittavat verot on maksettu.

Veroasiantuntijoiden mukaan on epätodennäköisestä, että Donald Trump saa tapauksen takia rikossyytteitä, sillä tapahtumista on niin pitkä aika.

New Yorkin osavaltion verovirasto kuitenkin kertoo, että se käy läpi artikkelissa esitetyt väitteet ja harkitsee tutkinnan aloittamista väitetystä osallistumisesta verojen välttelyyn, uutisoi Washington Post.

New York Timesin artikkelin julkaisun jälkeen demokraatit ovat jälleen vaatineet Trumpia julkaisemaan verotietonsa. Trump on toistuvasti kieltäytynyt julkaisemasta niitä, vaikka hänen edeltäjänsä ovat tehneet niin.