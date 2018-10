OECD: Joka seitsemäs teollisuusmaiden lapsista elää köyhyydessä

Joka seitsemäs teollisuusmaiden lapsista elää köyhyydessä, ilmenee teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n raportista. OECD:n mukaan lasten köyhyys on lisääntynyt lähes kahdessa kolmasosassa jäsenmaista sen jälkeen, kun talouskriisi alkoi vuonna 2008.

OECD painottaa, että molempien vanhempien täysiaikainen työpaikka on avainasemassa lapsiköyhyyttä torjuttaessa. Sen vuoksi tarvitaan päivähoitopalveluita ja muuta tukea köyhimmille perheille.

Eniten lapsiköyhyyttä esiintyy OECD:n mukaan talouskriiseihin suistuneissa Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa, joissa köyhyys on lisääntynyt rajusti vuosina 2008–2015 talouskriisin takia. Seuraavaksi eniten lasten köyhyyttä esiintyy Yhdysvalloissa ja Meksikossa.

Vähiten köyhyys koettelee lapsia Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.

OECD mittaa köyhyyttä kahdella tavalla. Ensimmäisessä on määritelty rajaksi kussakin maassa tietty (ankkuroitu) rahasumma, jonka alapuolella elävät ovat köyhiä. Toinen tapa on suhteellinen (kelluva) summa, jossa köyhiksi on määritelty kotitaloudet, joiden tulot ovat alle 50 prosenttia mediaanitulosta.

Suhteellisesti mitaten vähiten lapsiköyhyyttä esiintyy Tanskassa, Suomessa, Sloveniassa, Etelä-Koreassa ja Islannissa. Suhteellisesti köyhyyttä on eniten Chilessä, Israelissa, Espanjassa, Turkissa ja Yhdysvalloissa.

Lasten köyhyys on lisääntynyt suhteellisesti eniten Slovakiassa vuodesta 2007 lähtien. Huomattavaa lisäystä on kuitenkin myös sellaisissa maissa kuin Ranska ja Ruotsi.