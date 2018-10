NYT: Yhdysvallat aloittaa kansainvälisen kyberoperaation venäläisten vaalivaikuttamista vastaan

Ulkomaat 07:46 STT

Kyseessä on New York Timesin mukaan ensimmäinen tiedetty kansainvälinen operaatio, jonka tarkoituksena on suojata Yhdysvaltojen vaaleja, mukaan lukien marraskuun välivaalit.