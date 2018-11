Amnestyn mitta täyttyi: Aung San Suu Kyi menettää arvostetun kunnianosoituksen

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on päättänyt ottaa pois Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyiltä tälle vuonna 2009 myöntämänsä Ambassador of Conscience -palkinnon. Se on Amnestyn korkein kunnianosoitus.

Järjestö perustelee päätöstään sillä, että tämä ei ole ollut halukas puuttumaan rohingya-vähemmistöön kohdistuvaan etniseen vainoon.

Virallisesti palkinto otetaan pois huomenna tiistaina 13.11. Päivä on Suu Kyin kotiarestin loppumisen vuosipäivä.

Amnesty Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo ilmoitti päätöksestä Suu Kyille kirjeellä eilen sunnuntaina.

Amnestyn mukaan Naidoo myös ilmaisi järjestön olevan pettynyt siihen, ettei Suu Kyi ole käyttänyt poliittista tai moraalista vaikutusvaltaansa puolustaakseen ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

Kirjeessä nostettiin esille myös Suu Kyin lausunnot, jotka kuvastavat kuinka välinpitämättömästi hän suhtautuu Myanmarin armeijan tekemiin julmuuksiin sekä ilmaisunvapauden rajoittamiseen Myanmarissa.

“Olemme syvästi tyrmistyneitä siitä, ettet enää edusta toivoa, rohkeutta ja ihmisoikeuksien periksiantamatonta puolustamista. Amnesty International ei voi oikeuttaa pysyvää statustasi Ambassador of Conscience -palkinnon vastaanottajana ja siksi suuren surun vallassa vedämme palkinnon sinulta pois”, Naidoo kirjoitti Amnestyn tiedotteen mukaan.