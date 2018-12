Ruotsissa äänestetään taas pääministeriehdokkaasta: Nyt kaatuu Löfven

Ulkomaat 07:38 STT

Kyseessä on toinen kerta kun valtiopäivät äänestää pääministeristä syyskuun alun vaalien jälkeen. Käyttämättä on vielä kaksi äänestyskertaa ennen kuin maalla on automaattisesti edessä uudet vaalit.