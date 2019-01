Myrsky jyllää myös Ruotsissa, Juutinrauman silta avattiin aamulla liikenteelle

Talvimyrsky on riepotellut myös Ruotsia. Sähköyhtiöiden mukaan yli 100 000 taloutta on ollut Ruotsissa aamulla ilman sähköä. Pahiten sähkökatkoista on kärsitty Upplannin rannikolla Tukholman pohjoispuolella.

Juutinrauman silta Ruotsin ja Tanskan välillä suljettiin yöllä, mutta se avattiin Aftonbladetin mukaan liikenteelle aamulla. Viranomaiset suosittelevat, että tuulelle herkillä ajoneuvoilla ei mennä sillalle aamupäivän aikana lainkaan.







Alfridaksi nimetty myrsky on kaatanut puita sähkölinjoille ja teille, minkä lisäksi tuuli on riepotellut esimerkiksi rakennustelineitä ja erilaisia kylttejä. Ruotsin liikenneviranomaiset suosittelivat, että ihmiset lähtisivät autolla liikkeelle vain välttämättömissä tilanteissa niillä alueilla, joita myrsky on riepotellut pahiten.

Ruotsin ilmatieteen laitoksen antama toiseksi ylimmän sääluokan varoitus oli aamulla voimassa edelleen Tukholman ja Uppsalan lääneissä.

Gotlannin Fårösundissa tuulen nopeudeksi mitattiin aamulla lähes 35 metriä sekunnissa.

































































































Ruotsin ilmatieteen laitoksen mukaan puita on kaatunut runsaasti sen vuoksi, että myrskytuuli puhalsi tavallisesta poiketen pohjoisesta. Yleisimmin tuuli puhaltaa lännestä tai lounaasta, minkä vuoksi puut kaatuvat herkästi tuulen puhaltaessa kovaa pohjoisesta.

Vattenfall-yhtiön mukaan sähkökatkoja oli Ruotsissa laajalla alueella ulottuen Gävlestä Tukholman pohjoispuolelta Göteborgiin. Kova tuuli hidasti korjaustöitä, sillä korjaushenkilöstöä ei voitu lähettää kaikkialla töihin puiden jatkuvan kaatumisvaaran vuoksi.

Tukholmassa myrskytuhot aiheuttivat suuria ongelmia joukkoliikenteelle, kun esimerkiksi kaupungin pohjois- ja koillispuolen joukkoliikenteelle tärkeä Roslagsbanan jouduttiin sulkemaan junaradalle kaatuneiden puiden vuoksi. Myös Tukholman metro-, bussi- ja vesiliikenteelle kaatuneet puut ja kova tuuli aiheuttivat ongelmia.

Myrskyn aiheuttamista henkilövahingoista ei Tukholmassa ollut tietoa. Lentoliikenteelle myrsky sen sijaan ei näyttänyt aiheuttavan vaikeuksia.