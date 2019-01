Yle: Ruotsissa epäillään ebola-tartuntaa

Uppsalan alueen terveysviranomaiset ovat kertoneet, että Ruotsissa yhdellä potilaalla on mahdollinen ebola-tartunta. Potilasta hoidetaan Uppsalan yliopiston sairaalassa ja hänet on eristetty. Myös Enköpingin sairaalan akuuttivastaanotto on eristetty.

Sairaalan henkilökuntaa tarkastetaan mahdollisten tartuntojen varalta.

Tulokset tulevat todennäköisesti tänä iltana. Kyseessä on kuitenkin vain epäily, muutkin sairaudet ovat täysin mahdollisia.

Ruotsissa mahdollinen ebola-tapaus