Hevostilalta varastettiin satoja heinäpaaleja Ruotsissa

Ruotsissa tapahtui noin 200 heinäpaalin varkaus sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Heinät varastettiin ladosta Ekshäradissa, joka sijaitsee Värmlannin maakunnassa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Ennätyksellisen kuivan kesän vuoksi heinäpaalit ovat kovaa valuutta Ruotsissa. Poliisi ei kuitenkaan pysty sanomaan varmasti, mikä on varkauden motiivi. Se on poliisin tiedossa, että osalla tiloista on ongelmia rehun saatavuudessa.

Tilan omistajat havahtuivat varkauteen, kun ladon ulkopuolella maassa oli heinää, jota siinä ei tavallisesti säilytetä. Ekshäradissa sijaitsevalla tilalla on hevosia, joiden talviruuaksi varastettu heinä oli tarkoitettu.

Varastettujen heinäpaalien arvo on vielä poliisille epäselvä. Tilalta ei varastettu paalien lisäksi muuta.

Linkki alkuperäiseen juttuun: Flera hundra höbalar stulna i Ekshärad