Surullinen uutinen: Maailman ensimmäinen nisäkäslaji on tiettävästi kuollut sukupuuttoon ilmastonmuutoksen takia

Australian hallitus on vahvistanut ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta merkittävän sukupuuton. Australialaistutkijoiden mukaan maan edustalla sijaitsevalla korallisaarella elänyt jyrsijä on tiettävästi maailman ensimmäinen nisäkäslaji, joka on kuollut sukupuuttoon ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia.





Queenslandin yliopiston raportti kertoi melomys rubicolan eli riuttamosaiikkirotan sukupuutosta jo vuonna 2016. Raportin mukaan sukupuuton syynä oli miltei varmasti viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut merenpinnan nousu, joka johti lajin elintilan dramaattiseen vähenemiseen. Lajia ei ole tavattu vuoden 2009 jälkeen.





Australian hallitus vahvisti sukupuuton tällä viikolla. Australiaa, Uutta-Seelantia ja Etelä-Amerikkaa on pidetty alueina, joissa on korkein riski ilmaston lämpenemisestä johtuvaan lajien sukupuuttoon.