Tiesitkö? Viisi paikkaa, joissa nyt ei ole vuosi 2019

Useimmissa maissa on kalenterin mukaan vuosi 2019. Maailmassa on kuitenkin melkoinen määrä paikkoja, joissa näin ei ole, esimerkiksi:

1. Israel. Heprealaisen kalenterin mukaan on vuosi 5779. Kuukaudet alkavat uudenkuun aikaan.

2. Etiopia. Etiopiassa on vuosi 2011. Kuudelta aamulla kello on nolla, joten yhdeksään töihin menevä kampeaa sorvin ääreen kello kolme.

3. Kiina. Perinteisen kalenterin mukaan on vuosi 4717. Syklinen kalenteri perustuu Jupiterin kiertoon: yksi kierto auringon ympäri kestää 12 vuotta ja jokainen vuosi on nimetty eläimen mukaan. Nyt on menossa sian vuosi.

4. Pohjois-Korea. Maassa on virallisen Juche-kalenterin mukaan vuosi 108. Kalenterin alkupäivä on edesmenneen ”Suuren johtajan” Kim Il-sungin syntymäpäivä, 15. huhtikuuta 1912. Juche-kalenteri otettiin käyttöön vuonna 1997.

5. Thaimaa. Buddhalaisen kalenterin mukaan on vuosi 2562. Ajanlasku alkoi hetkellä, jolloin Buddha saavutti nirvanan. Ulkomaalaisten kanssa käytössä on gregoriaaninen kalenteri.