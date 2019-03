Sipilä: EU-johtajat keskustelevat vielä brexitin lisäajan pituudesta

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) odottaa, että EU:n 27 jäsenmaata antavat Britannian EU-erolle tänään lisäaikaa. EU-maiden johtajat ovat koolla Brysselissä käsittelemässä Britannian hallituksen pyyntöä lykätä brexitiä.

Sipilä muistuttaa, että tänään tehtävä päätös on ehdollinen ja sidotaan siihen, että brittiparlamentti hyväksyy erosopimuksen.

Britannia on pyytänyt lisäaikaa kesäkuun loppuun, mutta komissio on epäillyt, että EU-vaalien yli ulottuva lisäaika tuo oikeudellisia ongelmia.

Sipilä ennakoi ennen kokousta, että EU-johtajat tulevat vielä keskustelemaan lisäajan pituudesta.





Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan Britannian parlamentin on viimein aika panna toimeen brexit-kansanäänestyksen tulos.

"On tärkeää, että parlamentti panee toimeen kansanäänestyksen tuloksen, jotta voimme antaa brexitin Britannian kansalle. Toivon vilpittömästi, että voimme tehdä niin sopimuksen kanssa. Teen edelleen työtä sen eteen, että parlamentti voisi hyväksyä sopimuksen, jota voimme lähteä järjestyneellä tavalla", May sanoi Politico-lehden mukaan

"Meidän on tunnustettava, että brexit on Britannian kansan valinta. Meidän on pantava se toimeen. Alkuperäisestä äänestyksestä on kulunut jo kolme vuotta. Parlamentin on aika jo päättää", pääministeri jatkoi.





Hollannin pääministerin Mark Rutten mukaan pallo on nyt Britannian parlamentilla.

"Jos parlamentti sanoo "kyllä" kaikkeen siihen, mikä nyt on pöydällä, Eurooppa kyllä ymmärtää, että sen toimeenpanoon tarvitaan aikaa."

Britannian keskeiset työnantaja- ja palkansaajajärjestöt ovat jättäneet Maylle avoimen kirjeen, jonka mukaan maa on luisumassa kansalliseen hätätilaan.

"Viime päivien päätökset ovat nostaneet sopimuksettoman brexitin riskiä huikeasti", kirjeessä sanottiin.





EU-johtajat käsittelevät tänään Brysselissä huippukokouksessaan Britannian pyytämää lykkäystä EU-eroon.

Pääministeri May on pyytänyt lykkäämään maan EU-eron toteutumista 30. kesäkuuta saakka. May pyysi lykkäystä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille kirjoittamassaan kirjeessä.

Mayn aikomuksena on tuoda erosopimus vielä uudelleen parlamentin käsittelyyn ensi viikolla.

May sulki pois mahdollisuuden uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä myöhään eilen illalla antamassaan lausunnossa. Pääministerin mukaan hän ei ole valmis viivyttämään brexitiä kesäkuun loppua pidemmälle.





Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk pitää lyhyttä lykkäystä Britannian EU-eroon mahdollisena, jos Britannian parlamentin alahuone hyväksyy erosopimuksen. Mayn ehdottama lykkäys herättää Tuskin mukaan EU:n kannalta sekä oikeudellisia että poliittisia kysymyksiä, joista EU-johtajat keskustelevat huippukokouksessa.

Pääministeri Juha Sipilä kommentoi Britannian lykkäystoivetta eilen sanomalla, että Suomi on valmis pidentämään Britannian brexit-määräaikaa sopimuksettoman eron välttämiseksi. Pidennyspyyntöä arvioitaessa Suomi ottaa vielä Eurooppa-neuvostossa huomioon Britannian suunnitelman siitä, mihin tarkoitukseen se määräajan käyttää. Sipilän mukaan lisäaikaa ei voi käyttää erosopimuksen avaamiseen.