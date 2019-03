Vaikka EU-maat antoivat Britannialle lisäaikaa brexitille, sopimukseton ero ei ole kaukana: "Huono diili kaikille"

Britannia saa EU-erolleen lisäaikaa 22.5. asti sillä ehdolla, että maan parlamentti hyväksyy pääministeri Theresa Mayn erosopimuksen, jäsenmaiden johtajat linjasivat EU-huippukokouksessa loppuviikosta.

EU ei edelleenkään suostunut avaamaan erosopimusta uudelleen, vaikka Britanniaa hiertää sopimuksen maininta Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajamuodollisuuksista.

Jos Britannian parlamentti kuitenkin hylkää erosopimuksen ensi viikolla, uusi eropäivä on 12.4. EU-johtajat myönsivät siis Maylle kaksi viikkoa lisäaikaa, jotta hän saisi brittiparlamentin taivuteltua sovun taakse.

Koska edelliset kaksi äänestyskertaa ovat johtaneet Mayn ylivoimaiseen tappioon, odotukset sovun hyväksymisestä eivät ole erityisen korkealla.

"Teen edelleen työtä sen eteen, että parlamentti voisi hyväksyä sopimuksen, jotta voimme lähteä järjestäytyneellä tavalla", pääministeri May totesi tiedotustilaisuudessa.

Jos sopu hyväksytään, eropäivä siirtyy huhtikuulta toukokuulle. Toukokuun loppu on kuitenkin takarajana EU:lle, sillä muuten Britannia joutuisi osallistumaan europarlamenttivaaleihin, mitä May on tiukasti vastustanut.

Vaihtoehdot Britannialle ovat, että se eroaa sopimuksella tai ilman, hakee pitkää lykkäystä tai luopuu EU-erosta kokonaan. Mayn mukaan luopuminen eroaikeista ei kuitenkaan ole varteen otettava vaihtoehto.

Ovella kolkuttelevaa sopimuksetonta eroa on pidetty huonona ratkaisuna sekä Britannialle että muille EU-maille, ja myös Britannian parlamentti on äänestänyt sitä vastaan. Maan bruttokansantuotteen on ennustettu laskevan noin 7,6 prosenttia seuraavien 15 vuoden aikajaksolla, jos EU-erosta ei päästä yhteisymmärrykseen.

Myös maan elintarvikekauppa ja maatalous saisivat osuutensa kovasta brexitistä.

Jos Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta, siitä tulee kuin mikä tahansa EU:n ulkopuolinen maa, johon sovellettaisiin kaupankäynnissä Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä. "Se olisi huono diili kaikille", Britannian tuottajajärjestö Nfu tiedotti heti torstaisen päätöksen jälkeen.

Tuontitulleja sovellettaisiin 13 prosentille Britanniaan tuotavista tuotteista. Kohonneita tulleja ja kiintiötä langetettaisiin elintarvikkeista muun muassa naudan-, sian-, lampaan- ja siipikarjanlihalle sekä joillekin maitotuotteille. Tulleilla on haluttu suojella Britannian omaa kotimaista maataloustuotantoa.

Kaupan ehtojen heikentyessä eniten EU-maista kärsisivät Britannian lisäksi muun muassa Irlanti, Ranska, Hollanti ja Belgia, jotka nojaavat elintarvikeviennissään Britanniaan. Erityisesti tuoretuotteet ovat ensimmäinen kärsijä, kun kasvanut rajabyrokratia hidastaisi kaupankäyntiä.

Naudanlihan hinta tippuisi sopimuksettomassa erossa 38 prosenttia ja tuottajien ansiot 40 prosenttia, Irlannin tuottajajärjestö IFA arvioi. Irlannin tuottajat ovatkin toivoneet EU:lta rahallista kompensaatiota markkinahäiriöistä, jos Britannia irtautuu unionista sopimuksetta.

