Brittikansanedustajat äänestänevät keskiviikkona brexit-vaihtoehdoista

Brittikansanedustajat puoltavat sitä, että parlamentin alahuone voi keskiviikkona pitää suuntaa-antavia äänestyksiä brexit-vaihtoehdoista.

Aloite meni läpi 27 kansanedustajan enemmistöllä. Muun muassa CNN:n mukaan aloitetta puolsi useampi kansanedustaja kuin ennakoitiin.

Alahuoneen valtaa brexitissä kasvattavan aloitteen takana oli konservatiiviedustaja Oliver Letwin.

Britannian hallitus oli ennen äänestystä pyytänyt, että kansanedustajat vastustaisivat aloitetta.





Keskiviikkona saatetaan äänestää pääministeri Theresa Mayn sopimuksen lisäksi muun muassa brexitin perumisesta, uudesta kansanäänestyksestä, Mayn sopimuksesta tulliliitolla, Mayn sopimuksesta tulliliitolla ja markkinoille pääsyllä sekä vapaakauppasopimuksesta, jollainen on Kanadalla.

Tulokset eivät ole kuitenkaan sitovia, eikä hallitus ole velvollinen seuraamaan niitä, vaikka enemmistö olisikin jonkin ehdotuksen takana.

Britannian hallituksessa tulosta ei otettu ilolla vastaan. Pian äänestyksen jälkeen kolmen ministerin kerrotaan eronneen ja hallitus kuvaili tulosta pettymykseksi.

Hallituksen tiedotteen mukaan aloite kääntää ympäri demokraattisten instituutioiden tasapainon ja on tulevaisuutta ajatellen vaarallinen ja arvaamaton ennakkotapaus.

Hallitus lisäksi vaatii tiedotteessa realismia ja painotti, että kaikista vaihtoehdoista pitää neuvotella EU:n kanssa.





Britannian on ollut määrä erota EU:sta tämän viikon perjantaina. EU on tarjoutunut lykkäämään eroa 22. toukokuuta saakka, jos Britannian parlamentti vastoin odotuksia hyväksyy erosopimuksen tämän viikon aikana. Jos sopimusta ei hyväksytä, lykkäystä on luvassa vain 12. huhtikuuta saakka.

Euroopan unioni on saanut loppuun valmistautumisensa Britannian sopimuksettoman EU-eron varalle, kertoo EU-komissio tiedotteessaan. Kova brexit ei ole toivottava lopputulos, mutta komission mukaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että Britannia eroaa ilman sopimusta 12. huhtikuuta.

Komissio kehottaa kaikkia EU:n kansalaisia ja yrityksiä ottamaan selvää kovan brexitin seurauksista ja varustautumaan niiden varalle. Sopimuksettoman eron tapauksessa Britanniasta tulisi heti unionin ulkopuolinen kolmas maa ilman siirtymäaikoja.