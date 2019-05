Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Sri Lankan tilannetta seurataan tarkkaan. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kirjoittaa Twitterissä, että Sri Lankassa tehdyt pommi-iskut "ovat kauhistuttavia hyökkäyksiä", jotka hän tuomitsee jämäkästi. Sipilän mukaan tilannetta seurataan tarkkaan.

"Ajatukseni ovat haavoittuneiden sekä uhrien perheiden ja ystävien luona", Sipilä kirjoittaa.

Myös ulkoministeri Timo Soini (sin.) kertoo ulkoministeriön Twitter-tilillä tuomitsevansa iskut raukkamaisena väkivaltana. Hän esittää syvän osanottonsa uhrien omaisille.

Paavi Franciscus sanoi pääsiäissunnuntaina antavansa tukensa "tällaisen julman väkivallan uhreille" Sri Lankassa.

Sri Lankassa on tänään tehty kahdeksan pommi-iskua, jotka ovat kohdistuneet kirkkoihin ja hotelleihin. Iskuissa on kuollut ainakin noin 160 ihmistä, ja useita satoja on haavoittunut. Joidenkin mediatietojen mukaan kuolleita on liki 200.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti osanottonsa räjähdysten uhrien perheille.

"Olen kauhistunut ja surullinen siitä, kuinka monta elämää Sri Lankan pommi-iskut veivät. Esitän syvän osanottoni uskontoaan harjoittamaan kokoontuneiden tai vierailulle tähän kauniiseen maahan tulleiden uhrien perheille. Olemme valmiita antamaan tukea", Juncker kirjoitti Twitterissä.

Surunvalitteluja kuultiin myös Britanniasta, jonka entinen siirtomaa Sri Lanka on. Pääministeri Theresa May tuomitsi iskut "kuvottavina."

"Väkivallanteot kirkkoja ja hotelleja vastaan Sri Lankassa ovat kerrassaan kuvottavia, ja esitän syvimmät osanottoni kaikille, joita nämä traagiset tapahtumat koskettavat", May kirjoitti Twitterissä.

Pääosin buddhalaisen Sri Lankan asukkaista vain noin kuusi prosenttia on katolisia. Kristinusko kuitenkin nähdään alueella pääosin yhdistävänä tekijänä, sillä sen tunnustajiin kuuluu sekä tamileja että singaleeseja.

Pyhän maan katolinen kirkko Jerusalemissa tuomitsi iskut ja antoi tukensa Sri Lankan kristityille.

"Rukoilemme uhrien sielujen puolesta ja pyydämme haavoittuneille pikaista paranemista. Pyydämme Jumalaa johdattamaan terroristit katumaan tekemiään surmia ja pelon lietsontaa. Ilmaisemme tukemme Sri Lankalle ja kaikille sen asukkaille riippumatta heidän uskonnollisesta tai etnisestä taustastaan", kannanotossa sanottiin.