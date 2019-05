Brittilehden gallup: Konservatiivipuolue joutuu mielipidemittauksen mukaan tyytymään 11 prosentin kannatukseen eurovaaleissa – brexit-puoluetta äänestäisi nyt 34 prosenttia briteistä

Liberaalidemokraattien eurovaaliehdokkaat yrittivät houkutella äänestäjiä Bristolissa keskiviikkona. Tuoreessa mittauksessa puolue ylsi 12 prosentin kannatukseen. LEHTIKUVA/AFP

Britanniassa EU-vastainen brexit-puolue on tuoreen mielipidemittauksen mukaan saamassa enemmän kannatusta eurovaaleissa kuin konservatiivit ja työväenpuolue yhteensä. Brittilehti Observerin teettämän mielipidemittauksen mukaan Nigel Faragen perustamaa brexit-puoluetta äänestäisi nyt 34 prosenttia briteistä.

Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue joutuu mielipidemittauksessa tyytymään 11 prosentin kannatukseen. Muun muassa edelleen jatkuva vääntö brexit-sopimuksesta on syönyt puolueen kannatusta.

Oppositiopuolue labour on mittauksessa toiseksi suosituin puolue 21 prosentin kannatuksella.

Muutokset mielipidemittauksissa ovat olleet viime viikkoina isoja. Vain kaksi viikkoa sitten tehdyssä EU-vaalien mielipidemittauksessa labour ja brexit-puolue saivat yhtä suuren 28 prosentin kannatuksen, Observer kertoo.

Guardianin mukaan uusin gallup-tulos on saanut kokeneet konservatiivi- ja labour-poliitikot paniikin partaalle. Konservatiivipoliitikot ovat muun muassa syyttäneet Maytä populismin lietsomisesta.

Korkeista kannatusluvuista nauttiva Farage puolestaan kutsui lauantaina Mayn neuvottelemaa brexit-sopimusta "kuin sodassa hävinneen maan luovuttamisasiakirjaksi".

Britannian hallitus suostui vasta tällä viikolla myöntämään, että maan on osallistuttava eurovaaleihin, sillä sopua EU-erosta ei ehditä saada aikaan ennen vaalipäivää. Pääministeri May oli aiemmin todennut, että maa voi vielä välttää tämän kuun lopulla häämöttävät vaalit, jos brexitistä löytyy sopu viime hetkellä.

Britanniassa alettiin kuitenkin valmistautua eurovaaleihin jo aiemmin, sillä harva uskoi loppumetreillä syntyvään sopuun.

Mayn tiedottaja totesi keskiviikkona, että hallitus toivoo nyt, että erosopimus saataisiin hyväksyttyä ennen kuin uudet europarlamentaarikot aloittavat työnsä Brysselissä.

Britannian EU-eroprosessi on pahasti jumissa, sillä maan parlamentti on hylännyt hallituksen neuvotteleman erosopimuksen jo kolme kertaa. May on yrittänyt löytää ulospääsyä umpikujasta, mutta opposition kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet tuloksettomia.

EU-maiden johtajat ovat myöntäneet eroneuvotteluihin lisäaikaa lokakuun loppuun saakka.