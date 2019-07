Iso-Britannia suunnittelee Euroopan johtamien turvajoukkojen lähettämistä Persianlahdelle

Pääministeri Theresa Mayn tiedottaja kertoi tiedotusvälineille, että kauppalaivan saartaminen kansainvälisesti tunnustetuilla merireiteillä on omiaan kiristämään maiden välisiä suhteita. HANDOUT / AFP / LEHTIKUVA

Britannia haluaa perustaa Euroopan johtamat merenkulun turvajoukot Persianlahdelle, sanoo ulkoministeri Jeremy Hunt. Hunt korosti maansa parlamentille, ettei Britannia halua yhteenottoa Iranin kanssa.

Joukkojen tarkoituksena olisi turvata alusten miehistön ja lastin turvallinen kulku alueella. Huntin mukaan Britannia pyrkii perustamaan joukot mahdollisimman pian.

"Tämä ei tule olemaan osa Yhdysvaltain Iranin painostuspolitiikkaa", Hunt sanoi.

Britannia tuomitsi hätäkokouksessaan Iranin toimet Persianlahdella ja vaati toistamiseen Iranin haltuun ottaman aluksen ja sen miehistön vapauttamista välittömästi.

Pääministeri Theresa Mayn tiedottaja kertoi tiedotusvälineille, että kauppalaivan saartaminen kansainvälisesti tunnustetuilla merireiteillä on omiaan kiristämään maiden välisiä suhteita.

"Alus pysäytettiin vääriin ja laittomiin syihin vedoten ja Iranin pitäisi välittömästi päästää alus ja sen miehistö vapaaksi", Mayn tiedottaja sanoi.

Iran otti viime perjantaina haltuunsa Britannian lipun alla Hormuzinsalmessa seilanneen Stena Impero -tankkerin. Iran esitti muun muassa, että tankkeri ei vastannut varoitusviesteihin eikä sen transponderi ollut päälle kytkettynä.

Iran toistikin maanantaina, että aluksen pysäyttäminen oli laillinen keino, jolla taattiin alueen turvallisuus.

Iranin viranomaisten mukaan Stena Imperion 23-henkinen miehistö on kunnossa. Tankkerin tutkinnan nopeus riippuu viranomaisten mukaan siitä, miten hyvin miehistö tekee yhteistyötä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi STT:lle, että hän esitti Suomen tuen Britannialle keskusteltuaan asiasta Huntin kanssa puhelimitse.

"Osoitimme Jeremy Huntille Suomen solidarisuuden ja tuen tässä tilanteessa, joka on heille äärimmäisen vaikea", Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa yleinen huoli tilanteen kärjistymisestä oli Huntilla kova. Yhteydenpito Iraniin ja yksittäisen tapauksen ratkaiseminen on tärkeintä.

Latvian ulkoministeriö on pyytänyt Suomen suurlähetystön konsuliapua brittitankkerin latvialaiselle miehistön jäsenelle. Haaviston mukaan työ on jo alkanut ottamalla yhteyttä Iranin ulkoministeriöön. On pyritty selvittämään henkilön olinpaikka ja olosuhteet.

"Viestinä on, että Suomi seuraa tämän henkilön hyvinvointia. On hyvin tärkeätä, että iranilaiset tietävät valvovien silmien olevan myös tämän henkilön osalta mukana", Haavisto selvittää.

Latvian kansalainen on yksi aluksen miehistön 23 jäsenestä. Hän on BNN-uutistoimiston mukaan osa aluksen huoltohenkilöstöä.

Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Yle ja Helsingin Sanomat. Aluksella on myös Intian, Venäjän ja Filippiinien kansalaisia.