Macron: 14 maata mukana väliaikaisessa järjestelyssä Välimereltä pelastettujen jakamiseksi

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että maanantaisessa kokouksessa 14 maata on hyväksynyt suunnitelman. LEHTIKUVA/AFP

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan väliaikainen järjestely Välimereltä pelastettujen ihmisten jakamisesta eri maihin on etenemässä. Macron sanoi, että maanantaisessa kokouksessa 14 maata on hyväksynyt suunnitelman.

Vastuun jakamisesta keskusteltiin viime viikolla EU:n epävirallisessa sisäministerikokouksessa Helsingissä. Tuolloin halukkaiden maiden määrää tai järjestelyn konkreettista sisältöä ei paljastettu.

Ranskan presidentin kansliasta kerrotaan, että mukana ovat ainakin Ranska, Saksa, Suomi, Luxemburg, Portugali, Liettua, Kroatia ja Irlanti. Kuutta muuta maata ei nimetty.

Italian sisäministeri Matteo Salvini ei osallistunut maanantain kokoukseen. Salvini arvosteli ehdotettua järjestelyä siitä, että se tekisi Italiasta edelleen "Euroopan pakolaisleirin".

Salvinin mukaan Italia ei ota vastaan muiden määräyksiä.

"Jos Macron haluaa keskustella siirtolaisista, tulkoon Roomaan", Salvini oli kommentoinut jätettyään Pariisin-kokouksen väliin.

Tähän asti Välimereltä saapuville turvapaikanhakijoille on etsitty turvapaikkaa pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.

Kesäkuussa Italian viranomaiset ottivat haltuunsa Lampedusan saarelle siirtolaisia kuljettaneen saksalaisen avustusjärjestön laivan ja pidättivät sen kapteenin.

Sisäministeri Salvini on arvostellut Välimerellä toimivia avustusjärjestöjä "taksipalvelun" pyörittämisestä ja haukkunut siirtolaiset mereltä pelastaneita aktivisteja "tottelemattomiksi ja väkivaltaisiksi merirosvoiksi".

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja siirtolaisuusjärjestö IOM ovat korostaneet avustusjärjestöjen roolia ihmishenkien pelastamisessa ja toivoneet, ettei niiden työtä kriminalisoitaisi.